La Creu Roja de Girona atén 649 sol·licitants d'asil i refugiats el 2018, cinc vegades més que el 2017

La Creu Roja ha atès 649 sol·licitants d'asil i refugiades durant el 2018 a les comarques gironines, cinc vegades més que l'any 2017 quan se'n van atendre 118. La majoria dels atesos procedien de Rússia (24%), Veneçuela (14,8%), Hondures (12%), Colòmbia (5%) i Nigèria (5%). El 60%, a més, eren homes i el 24% menors de 18 anys. Des de l'entitat, asseguren que l'increment s'explica perquè l'any passat la xifra d'atesos en una primera fase (aquells que arriben sense tenir cap lloc on anar) va superar les 370 persones. En motiu del Dia Mundial del Refugiat, l'entitat insisteix en la "importància" que els estats renovin i enforteixin el seu compromís amb la Convenció de Refugiats del 1951, reforçant "els pilars d'un enfocament a llarg termini" per protegir aquestes persones. Un enfocament que, diuen, "hauria d'assegurar l'existència de vies legals i segures perquè el dret d'asil sigui una realitat a Europa".

La Creu Roja va atendre l'any passat 2.300 persones dins del programa d'immigrants i refugiats a les comarques gironines. D'aquestes, 1.683 eren immigrants en diferents situacions com falta de documentació o permisos de residència i 649 eren sol·licitants d'asil o refugiats. Unes dades que multipliquen per cinc el nombre de persones ateses en aquesta situació l'any 2017, quan la xifra era de 118.

Des de l'entitat asseguren que l'increment es deu al fet que hi ha hagut un augment molt important de persones ateses en la primera fase d'acollida, aquelles que arriben sense tenir cap lloc on allotjar-se. La Creu Roja compta amb diversos pisos amb 37 places per atendre aquestes necessitats.

A diferència de l'any passat, la majoria de les atencions s'han fet a Girona. L'any 2017, 60 dels 118 es van atendre a la Jonquera. Des de l'entitat diuen que aquesta situació es deu al fet que molts han arribat en avió i que això ha fet canviar la tendència. Per nacionalitats, un 24% eren de Rússia; el 14,8% de Veneçuela; el 12% d'Hondures; el 5% de Colòmbia i el 5% restant de Nigèria.

Creu Roja treballa des de fa més de 30 anys amb sol·licitants d'asil i refugiats amb una tasca per donar suport en aquests processos. La seva intervenció consta de diverses fases que cobreixen des de la primera acollida fins a la integració i autonomia dels participants, amb una durada aproximada de 18 a 24 mesos.

En aquest sentit, l'entitat dissenya itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral que cobreixen les necessitats bàsiques dels refugiats i sol·licitants de protecció internacional oferint-los, entre d'altres, serveis de suport jurídic, psicològic, traducció i interpretació, aprenentatge de l'idioma, ajuts econòmics, formació i orientació i intermediació laboral.



Una campanya de conscienciació



Amb l'objectiu de conscienciar sobre els reptes i dificultats que afronten aquestes persones, Creu Roja compta amb una campanya de sensibilització anomenada 'Ara que són aquí, #EtNecessitenAprop'. La iniciativa disposa d'un web, un joc interactiu i infografies per explicar com funciona el sistema d'acollida i com es pot col·laborar en la integració d'aquests col·lectius.

L'entitat és una de les organitzacions que participen en el programa d'acollida a asol·licitants de protecció internacional a Espanya, finançat pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social (MITRAMISS) i el Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI) de la Unió Europea.