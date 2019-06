Madrenas i Viñas governaran en minoria a Girona i Salt si no hi ha pactes a darrera hora

Marta Madrenas (JxCAT) i Jordi Viñas (ERC) continuaran com a alcaldes de Girona i Salt, respectivament, tot i que en minoria, si no hi ha pactes entre diferents grups de l'oposició a darrera hora. A l'Ajuntament de Girona la votació per investir la persona al capdavant de l'alcaldia es farà a les onze del matí, mentre que a Salt serà una hora més tard.

Madrenas s'ha mantigut en silenci pràcticament des del dia de les eleccions a l'espera que les diferents opcions de pactes entre l'oposició no fructifiquessin amb l'objectiu, de moment, de governar amb nou regidors en un consistori on hi haurà 27 representants i que obligarà a pactes en cada punt que es vulgui tirar endavant. En el darrer any i mig, després de trencar amb el PSC, Madrenas ja governava en solitari amb deu regidors, tot i que aleshores el ple estava format per 25 representants. Ara haurà de fer-ho amb dos puntals menys, un Joan Alcalà, encarregat d'Urbanisme i Mobilitat, que ha fet un pas enrere en la vida política, i Eduard Berloso, vicealcalde i responsable de Medi Ambient, Participació i Seguretat. Era el número 10 de la llista i ha quedat fora, tot i que podria reenganxar-se com a algun càrrec de confiança.

Des de l'endemà de les eleccions municipals, hi ha hagut diferents crides dels portaveus dels partits de l'oposició com Guanyem (6 regidors), el PSC (6) i ERC(4), a la recerca d'acords entre ells. Però al mateix temps, s'han creuat retrets i acusacions que han fet impossible una negociació oberta sense línies vermelles ni desconfiances. Guanyem volia pactar amb ERC i obtenir el suport del PSC sense entrar al govern, però cap els dos ho ha vist coherent. Els socialistes voldrien un acord entre els tres partits però amb una alcaldia compartida entre Lluc Salellas (Guanyem) i Sílvia Paneque (PSC). Finalment, Esquerra no ha volgut ni sentir a parlar de cap pacte on prengui part el PSC i el seu candidat, Quim Ayats, ha apostat per un tripartit independentista, que no ha rebut el suport de cap de les altres dues formacions. Al final, si no hi ha sorpresa, cada grup, inclòs Ciutadans (2), votarà el seu candidat. Com que no hi haurà cap suma que faci una majoria absoluta, s'imposarà la llista més votada.

Mentrestant a Salt, si no hi ha sorpreses, Jordi Viñas revalidarà avui la seva alcaldia i serà elegit, de nou, batlle de la vila. Si així es confirma, ERC governaria de moment amb minoria, amb set regidors, però el partit no descarta pactar en els pròxims dies amb alguna formació política per tal de formar un govern més ampli.

Viñas, en principi, serà alcalde únicament amb els set vots del seu partit. La resta de formacions han assegurat que es votaran a ells mateixos. És per aquest motiu que Esquerra accedirà a l'alcaldia gràcies a ser la llista més votada a les eleccions del 26-M. Els cinc vots del PSC aniran a parar al socialista Joan Martín; els quatre de JxSalt, a Margaria de Arquer; els tres de VOX, a Sergi Fabri, i els dos d'IPS-CUP, a Cris Sibina.

Els republicans podrien governar en solitari aquest nou mandat, però estan lluny de la majoria absoluta, que està en 11 vots, i per tant per tirar endavant qualsevol mesura haurien de buscar suports. Una possible entesa seria entre ERC i JxSalt.

D'altra banda, els socialistes han posat sobre la taula un govern d'esquerres (ERC, PSC i IPS-CUP), el qual ha estat descartat pels cupaires perquè «no veuen viable pactar amb ells per la seva postura nacional». A més, segons explica Martín, Esquerra tampoc ha mostrat «gaire interès» a tirar endavant aquest acord. D'altra banda, VOX ha assegurat que no vol pactar amb ningú i estan contents amb els «bons» resultats que van treure.