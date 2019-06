L'Ajuntament de Giroha ha informat que del 18 al 20 de juny es farà una actuació de tractament fitosanitari per al control dels artròpodes i fongs que afecten els plàtans del parc de la Devesa. En concret s'actuarà de les onze de la nit a les sis el matí, mitjançant l'aplicació dels productes fitosanitaris d'insecticides i de fungicides. Per aquest motiu, es recomana als veïns que tanquin els balcons i finestres durant el tractament, que recullin els animals, objectes, roba i aliments de finestres i balcons i que no s'entri a la zona tractada fins al cap de 2 hores, que quedarà senyalitzada amb cartells.Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius tes 7300 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 7400 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 7500 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 7600 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 7700 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 7800 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 7900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 8000.