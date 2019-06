El nou institut de Sarrià es començarà a construir a partir del 25 de juny

El futur institut de Sarrià de Ter començarà a ser una realitat a partir del 25 de juny. Ahir, l'alcalde en funcions, Narcís Fajula (ERC), juntament amb representants del serveis territorials d'Educació, d'infraestructures del Govern català, l'arquitecte i el constructor, van ser ahir al matí al solar on escol·locaran els mòduls prefabricats que serviran d'aules per als primers 107 alumnes del centre. L'objectiu era aclarir alguns serrells i posar sobre la taula tots els condicionants per tal que l'equipament estigui integrat amb l'entorn.

Els barracons estan en un terreny municipal, al costat del CAP, que l'Ajuntament ha cedit al Departament d'Educació. Fajula va explicar que s'ha aclarit ja el calendari i que se signaran els darrers documents per executar el projecte abans de Sant Joan, inclòs l'acte de replanteig que és el que dona ja via lliure a l'inici dels treballs. «Esperem que no hi hagi cap entrebanc i que en començar el curs, després de l'Onze de Setembre, tot estigui ja al cent per cent», va expressar.

Fajula es va mostrar molt satisfet perquè, finalment, hi haurà un institut a la vila. Es tracta d'un equipament «molt reivindicat», va recordar el batlle en funcions, que va assenyalar que «els nens ja no hauran de sortir del municipi». De fet, podran estar i «fer poble» des de l'escola bressol fins pràcticament als divuit anys. «Podran tenir sensació de pertinença a Sarrià», va recordar. En el primer curs, 48 dels 107 alumnes seran veïns de Sarrià. També hi haurà alumnes procedents de Sant Julià de Ramis, Medinyà, Cervià de Ter, Viladesens i Sant Jordi Desvalls. L'equipament està dirigit per l'exdirector dels serveis territorials d'Educació, Albert Bayot. Està previst que el nou institut tingui quatre línies d'ESO i dues de Batxillerat quan es completi la seva implantació.

A més a més, podran disposar dels equipaments municipals de la vila com el pavelló, el teatre, el centre cívic o la biblioteca. Finalment, Fajula va declarar que les associacions i entitats es podran nodrir dels alumnes per desenvolupar activitats.