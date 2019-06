Les reserves hoteleres a Girona pugen gràcies als grans esdeveniments

L'Associació d'Hostaleria de Girona veu amb bons ulls l'arrencada d'any pel que fa al número de pernoctacions. Sense voler tirar coets abans d'hora, les dades són millors que l'any passat i s'assemblen molt a les del 2017, que es va considerar un any «excel·lent».

El president del gremi, Josep Carreras, exposa que una de les claus del bon inici es deu als grans esdeveniments que s'estan portant a terme a Girona. Es tracta de grans congressos que han atret milers de persones i que no s'han limitat a només una o dues nits. Per exemple, el congrés d'urgències i emergències mèdiques es pot dir que va començar un dimecres -pel que fa a reserves d'hotel- i es va allargar fins al diumenge.

Aquest congrés, en teoria, era de caràcter estatal -a difèrencia d'altres, de caire europeu o mundial- però ha estat el més nombrós que s'ha fet mai a Girona, amb 3.000 persones provinents d'arreu de l'Estat. Estava organitzat per la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències i es va desenvolupar, sobretot al Palau de Congressos i al parc de la Devesa. També es van fer activitats a Lloret de Mar i a Sant Feliu de Guíxols.

Fa també poques setmanes van coincidir dues grans trobades de dos sectors molt diferenciats. Per una banda, el festival Sea Otter Europe, un esdeveniment vinculat al món de la bicicleta en què hi havia curses, demostracios i una fira amb marques d'arreu del món i que va aplegar nombrosos esportistes i empresaris.

Es calcula que van passar pel centre neuràlgic, l'entorn del pavelló de Fontajau, unes 60.000 persones. Dels organitzadors, participants i patrocinadors, un bon grapat van pernoctar a la ciutat. El mateix cap de setmana, es va celebrar una trobada sobre Ayahuasca, una beguda tradicional indígena, que va aplegar més d'un miler de persones al palau de Congressos durant tres dies. Molts, de fora de les comarques gironines.

Josep Carreras no s'aventura a preveure que l'any pot ser tan bo com fa dos anys, ja que qualsevol imprevist pot fer canviar moltes reserves. Per exemple, amb el foc de la Jonquera de l'any 2012, molts hotels van patir anul·lacions massives, malgrat que l'incendi era a 60 quilòmetres.



De dromedari a camell

El que sí que intueix Josep Carreras és un descens de pernoctacions a l'estiu respecte a la resta de l'any, sobretot al juliol i l'agost, que són els mesos que històricament s'omplia més. Ho explica amb un exemple molt il·lustratiu: «Hem passat d'un gràfic anual que seria com la gepa d'un dromedari -que per Setmana Santa comença a pujar i després de l'estiu va baixant- a un gràfic actualment amb dues gepes de camell amb dos «pics» abans i després de l'estiu.