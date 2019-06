El PSC de Salt pot facilitar que Viñas (ERC) repeteixi com a alcalde

El PSC de Salt pot facilitar que ERC mantingui l'alcaldia i, per tant, que Jordi Viñas sigui escollit de nou alcalde aquest dissabte. Pocs moviments s'han donat a la vila després de les eleccions municipals i només els socialistes han posat sobre la taula la seva proposta.

ERC confia a revalidar l'alcaldia aquest dissabte en el ple de constitució de l'Ajuntament en ser la formació més votada el 26-M, amb set regidors. I sembla que així serà, ja que la resta de grups no han arribat a cap entesa per formar un govern de canvi. La segona força, el PSC (cinc regidors), només valora un govern d'esquerres perquè segons el líder de la formació, Joan Martín, aquesta és la conclusió que s'extreu dels resultats electorals. «ERC i PSC som els partits que més hem crescut», apunta. És per aquest motiu que els socialistes han posat sobre la taula la fórmula de crear a Salt un govern d'esquerres on s'inclou el PSC i ERC, que junts sumen un més que la majoria absoluta, que és d'11. Tampoc descarten que s'hi sumi IPS-CUP (2 regidors). «Apostem per un govern d'esquerres», repeteix Martín.

D'aquesta forma, els socialistes descarten qualsevol opció que no passi per pactar amb ERC. «No vull ser alcalde a base dels vots de Vox, no volem negociar res amb ells», afirma Martín. I tampoc s'ho plantegen amb JxSalt, perquè les propostes socials són «molt diferents» de les seves. Així es decarta la suma de PSC (5), JxSalt (4) i Vox (3), l'única via que podia treure l'alcaldia a Viñas.



ERC en minoria o pactant

Si la posició del PSC es manté, quedarà per veure si ERC governarà en minoria o pactarà amb algun partit. «Hem d'analitzar totes les propostes dels grups i analitzar l'escenari, no volem córrer», explica Viñas. A banda de la proposta del PSC de formar un govern d'esquerres, també hi ha la possibilitat d'un acord entre ERC i JxSalt. Tots dos grups han mostrat bona sintonia en els darrers anys, ja que el partit liderat ara per Margarita de Arquer va donar suport als pressupostos del 2018 i 2019 dels republicans.