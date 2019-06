Més de 700 persones assisteixen a la Diada de la Gent Gran de Girona

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, acompanyada de la vicepresidenta del Consell Municipal de la Gent Gran, M. Àngels Bahí, ha obert aquest matí la Diada de la Gent Gran, que ha omplert el Palau de Congressos de la ciutat amb més de 700 persones que han seguit els actes programats al llarg de la jornada. A l'acte hi ha participat també la regidora d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge, Salut i Seguretat en el Treball i Dinamització del Territori de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau.

"L'acte d'avui és especial i important perquè el protagonitzeu la gent gran de la nostra ciutat. Necessitem del vostre coneixement i de la vostra experiència per millorar Girona i us animem a participar en el Consell Municipal de la Gent Gran per tal de fer-nos arribar totes les vostres propostes", ha subratllat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Després de la benvinguda a la jornada ha tingut lloc una actuació del grup Units per l'Havanera, a càrrec de l'Associació de Gent Gran del Barri Vell Mercadal; una mostra de balls en línia, a càrrec de l'Associació de Jubilats de Sant Narcís, i una desfilada de vestits de paper, a càrrec de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Taialà. Tot seguit s'ha interpretat el sainet Un jubilat molt tossut va al centre cívic, escrit per Lluís Torner i interpretat per membres del Consell Municipal de la Gent Gran, i, per acabar, hi ha hagut una cantada de cançons a càrrec del grup musical de l'Associació de Gent Gran de la Vall de Sant Daniel.