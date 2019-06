La marquesina que unirà les estacions de tren no es desencallarà fins passat l'estiu

La marquesina que ha de servir per cobrir el tram del parc Central de Girona entre els vestíbuls de l'estació de la Renfe i del TAV no es podrà desencallar fins passat l'estiu. Tot plegat encara està immers en el concurs de creditors de l'empresa a la qual s'havia adjudicat els treballs, la constructora Argon Informàtica, a meitats de l'any 2017. La idea de l'Ajuntament és que tan bon punt es pugui, es reiniciïn tots els tràmits. Aquesta marquesina és la que havia de substituir el passadís tancat, conegut com a finger, i que va ser enderrocat a petició dels veïns de Sant Narcís el setembre del 2017 en considerar que impedia un parc «transparent». La seva missió és donar aixopluc en cas de pluja o per protegir-se del sol.

La renúncia de l'empresa es va produir el gener de l'any 2018, quan ja havia acabat tota la tramitació del concurs per adjudicar els treballs. Això va fer que, un cop va fer fallida, el consistori ja no tingués marge de maniobra per fer marxa enrere. Tot i buscar escletxes per traslladar l'adjudicació a l'empresa que havia quedat en segon lloc, no es va poder portar a terme i el contracte va quedar dins del concurs de creditors.

La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Règim Interior i Patrimoni, Maria Àngels Planas, ha explicat que «fins passat l'estiu no iniciarem la licitació perquè abans hem de resoldre el contracte per causa del concurs de creditors».

No obstant això, la nova licitació s'hauria de produir aquest mateix any ja que la marquesina és un dels projectes aprovats dins del paquet d'inversions sostenibles que poden executar els consistoris que tinguin superàvit i no superin el màxim de deute permès. El preu de sortida del nou concurs públic per escollir l'empresa que faci les obres, segons ha assenyalat la representant municipal, serà molt probablement el mateix que el que es va establir en la primera ocasió, quan es va licitar per 399.605,97 euros. Argon Informàtica havia guanyat oferint-se a fer les obres per 331.672,95 euros.

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública en funcions, Joan Alcalà, ha explicat que aquestes inversions aprovades s'han d'adjudicar abans que acabi el mateix any 2019 i s'han d'haver executat, com a màxim, a finals de l'any següent. Joan Alcalà, però, confia que la coberta estarà feta «molts abans» d'acabar l'any 2020.