La ciutat de Girona té tres hotels nous a l'horitzó

Actualment a la ciutat de Girona hi ha tres grups que han anunciat la seva intenció d'obrir un hotel. Els tres, a més, a l'entorn de la carretera Barcelona. Un està ubicat a la plaça Marquès de Camps, on hi havia hagut l'antic banc d'Espanya. Fa poc, han començat les obres -que fa anys es van aturar- per tal de convertir-lo en equipament turístic de quatre estrelles i 84 habitacions. L'obra va a càrrec de l'empresa Arcadi Pla.

Al seu costat, ja a la carretera Barcelona, fa poc es va anunciar que s'hi habilitaria un hotel d'una estrella i 52 habitacions. Es tracta de l'immoble que fa anys va acollir la seu de la marca Pegaso. La cadena que vol obrir l'hotel és Bestprice.

El tercer hotel que es podria obrir a Girona estaria situat a la plaça d'Espanya, en un lateral on fins fa poc hi havia l'estació d'autobusos. De fet, la reforma de la plaça es fa amb la previsió que en aquest espai privat s'hi aixequi l'hotel. El propietari del terreny ja ha demanat la llicència per poder construir l'equipament i habitatges que quedaran lligats amb els del carrer Pierre Vilar.