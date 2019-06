El Parlament insta el Govern a exigir a Endesa la presentació d'un pla de millora de la xarxa elèctrica a Girona

El Parlament ha aprovat per unanimitat instar el Govern a exigir a Endesa la presentació d'un pla general d'inversió propi per a la ciutat de Girona i d'un pla anual de manteniment de la xarxa de distribució de subministrament elèctric. La proposta de resolució aprovada emplaça la Generalitat a exigir a la companyia elèctrica la presentació d'un pla en què es detallin les renovacions d'instal·lacions i els programes de manteniment preventiu, predictiu i correctiu, i el calendari d'execució dels projectes. A més, demana que es faci un seguiment de l'evolució de l'execució dels plans d'inversió, creant una comissió mixta de seguiment en què s'inclogui a l'Ajuntament de Girona.

El text, presentat pel PSC, busca una solució als talls de subministrament elèctric que hi ha a diversos barris de la ciutat de Girona i que té, com a possibles causes, l'antiguitat de la xarxa elèctrica i la manca d'inversió, segons la proposta votada.