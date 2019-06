La Generalitat exigirà a Endesa que presenti un pla d'inversions a Girona

El Parlament de Catalunya va aprovar, ahir, per unanimitat, la Proposta de resolució sobre el manteniment de distribució elèctrica a Girona del PSC, on s'especifica que la Generalitat exigirà a la companyia Endesa la presentació d'un pla general d'inversió propi, un pla anual de manteniment de la xarxa de distribució de subministrament elèctric, on es detallin els plans de renovació d'instal·lacions, els programes de manteniment preventiu, predictiu i correctiu i el calendari d'execució de projectes.



Gestions des del febrer



Paneque va dir ahir que amb aquesta Proposta de resolució «ha quedat clar que Endesa té responsabilitats en els talls de llum per a tots els grups del Parlament de Catalunya, perquè s'hi indica amb claredat que els problemes han estat causats per una xarxa de distribució antiga i que necessita millores urgents».

Per a la socialista, aquesta qüestió té molta importància, perquè considera que els problemes dels talls de llum han succeït a diferents barris de Girona i que «la responsabilitat és de l'empresa i no pas de cap veí o veïna que té els seus rebuts al dia», va concloure.