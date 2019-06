El Consell Municipal d'Educació vol mantenir el grup de P3 del Dalmau Carles

El Consell Escolar Municipal de Girona va aprovar ahir un informe de la comissió de Planificació Escolar i Equipaments on es demana al Departament d'Educació que reconsideri el tancament del grup de P3 de l'escola Dalmau Carles. Es recorda que al gener ja es va indicar que el centre està en una zona on el padró no baixa - de fet ha pujat- i reclama que no es «tanqui cap grup d'escola pública abans de la preinscripció». Apunta que onze famílies s'han quedat sense plaça. L'informe també lamenta que no s'hagi respectat la proposta de baixar les ràtios de 24 alumnes a les escoles de Domeny, Balandrau i Taialà.

Amb relació a primer d'ESO, exposa que la preinscripció tan baixa a l'institut Narcís Xifra «confirma que s'ha fet una gestió molt deficient de la remodelació de línies» al nord de la ciutat i que posa en qüestió «la viabilitat del centre si segueix aquesta dinàmica». La comissió vol que es mantinguin les tres línies al centre per poder aplicar el seu projecte.