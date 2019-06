«La mobilització del vot independentista i la irrupció de nous partits ens ha perjudicat»

El PP s'ha quedat sense representació a l'Ajuntament de Girona, després de les eleccions municipals. El partit es queda fora del consistori per primer cop des de 1983.

Amb els resultats del 26-M, creu que els gironins han deixat de confiar en el projecte del PP?

No, no crec que sigui una pèrdua de confiança. A nosaltres ens han perjudicat dues coses. La primera és la mobilització del vot independentista, que ha fet pujar la participació. I, per l'altra banda, la fragmentació del vot del centredreta per la irrupció de nous partits polítics. Aquests han tret molt pocs vots, un percentatge molt petit, però aquest ha provocat que un partit consolidat com el nostre perdi la representació.

I els resultats de les eleccions generals, on el PP va perdre vots, creu que els han perjudicat?

Crec que en aquests comicis no s'ha votat en clau gironina, sinó en clau general. La concentració del vot constitucionalista ha anat al PSC, un fet que ja va passar a les eleccions generals. També ha sigut una votació influenciada pel procés independentista. Sabíem que això podia passar i per això vam fer una campanya centrada en Girona. Però no hem aconseguit que es votés en clau de ciutat, és a dir, pensant en Girona.

I el seu apropament a CiU, donant suport a algunes de les polítiques de Madrenas, creu que li ha passat factura?

No perquè hem fet acords molt puntuals i sobre temes de ciutat. Per a mi és enssencial intentar arribar a acords amb tot allò que significa millores als barris. L'únic partit que va pactar amb Madrenas va ser el partit socialista i sembla ser que això no l'ha afectat.

Personalment què suposen per a vostè aquests resultats?

Una gran decepció i tristesa perquè són 16 anys al consistori treballant per a la ciutat. Em reconforta, però, la quantitat de missatges de suport que he rebut dels ciutadans, entitats, associacions i treballadors de l'Ajuntament. També lamenten que el PP no tingui representació i que jo no estigui a l'Ajuntament. Amb això veus que es valora la teva persona i la feina feta, cosa que potser no es va acabar de valorar el dia de les eleccions. També et dona l'empenta per seguir treballant.

Què farà ara?

Ara he de replantejar-me tot el meu futur i ja es veurà què passarà. No em vull precipitar a l'hora de prendre decisions.

Té alguna preferència per quedar-se aquí o marxar?

Sempre he dit que a la meva ciutat hi estic molt bé i que em costaria molt marxar, però si ho he de fer per temes professionals, ho faré. Tot i així crec que a les quasi 1.500 persones que ens van donar confiança el 26-M els devem seguir estant al peu del canó i treballant per a la ciutat. No descarto res, però, em porti on em porti el meu futur, seguiré treballant per a Girona.

Cal una renovació de l'equip del PP a Girona?

Estic molt orgullosa del meu equip, s'hi han deixat la pell. Tenim quatre anys per reforçar-nos i espero poder sumar molta més gent.

Tornaria a encapçalar la llista?

Ara és molt difícil de preveure. Hem de veure com evolucionen aquests quatre anys. Ara, això ni m'ho plantejo perquè per mi la prioritari és mantenir l'equip unit i animat, ja que ha estat un cop dur quedar-se fora del consistori.

Qui governarà a Girona?

Marta Madrenas, que és qui ha guanyat les eleccions, i vistes les notícies dels partits que van dient que no al del costat. L'única que de manera intel·ligent encara no ha dit res és Madrenas. Ara, no tindrà una legislatura fàcil. Per mi el que és preocupant és que miris on miris el govern serà independentista. També em preocupa que el PSC proposi pactes amb la CUP, els antisistema.