L'empresa Iluminaciones Ximénez posarà els llums de Nadal de Girona per novè any

L'empresa andalusa Iluminaciones Ximénez serà l'encarregada, pràcticament amb tota seguretat i per novè any consecutiu, de col·locar els llums de Nadal, en règim de lloguer, a la via pública de Girona. La mesa de contractació ha proposat aquesta empresa, que és l'única que s'havia presentat al concurs públic per a la il·luminació nadalenca d'aquest any. Com a novetat, el concurs inclou una opció de pròrroga per a un any més, si les dues parts ho veuen bé. De fet, l'empresa cordovesa, que té una delegació a Barcelona, ha guanyat totes les licitacions que fa el consistori gironí des que es van començar a fer els concursos públics oberts a partir de l'any 2011, ja que anteriorment ho feien les brigades municipals amb material de l'Ajuntament. El preu de sortida de la licitació per a un any era de 266.563 euros.

Com l'any passat, el concurs vol que predomini el color groc, que es qualifica com el «principal». L'argument és que és «un color provinent de la pintura de les cases evocades a l'Onyar.». I s'afirma que es tracta d'un «color present a la història pel seu significat de germanor, unió i amistat i palès en la majoria de les façanes més emblemàtiques de la ciutat.

El «Groc Girona», com es bateja al color principal, treballa diferents gammes que, com la llum, mai plana, van del groc ataronjat, al groc més daurat, passant pel groc més tènue i fins i tot el groc més fred. En aquesta ocasió, es parla de grocs tipus «or», «encens» o «mirra», segons la intensitat.

En total es preveu posar llums de Nadal en 23 barris, i al Barri Vell, el Mercadal i el carrer del Carme és on es demana més presència del color groc.



Un arbre d'almenys 15 metres

A la plaça Catalunya serà obligatori que s'inclogui la instal·lació d'un arbre de Nadal que s'adeqüi als carrers circumdants, amb una altura mínima de quinze metres.

La idea és que els llums de Nadal s'obrin amb una festa el 23 de novembre, aprofitant el Black Friday -que normalment coincideix amb el penúltim divendres del mes de novembre-, per d'aquesta manera lligar els llums de Nadal amb el comerç. Estaran oberts fins al 6 de gener de l'any vinent. Pel que fa al 2020, la idea és que els llums s'encenguin el 20 de novembre.