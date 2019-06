Els veïns afectats pel foc del Pont Major trigaran dies a tornar a casa

Els veïns afectats per l'incendi d'un edifici al carrer Port Lligat de Girona trigaran dies a poder tornar a casa. Segons va explicar l'alcaldessa en funcions de la ciutat, Marta Madrenas, el foc va afectar l'habitació de subministraments i caldrà refer la cambra de comptadors. «S'ha de fer tot de nou, totes les instal·lacions i les conduccions s'han de fer noves», va indicar Madrenas, que va afegir que el temps per reallotjar els veïns dependrà de quan es puguin recuperar «els serveis mínims». De fet, ara mateix no hi ha electricitat a l'edifici.

L'alcaldessa va subratllar que la comunitat de propietaris compta amb una assegurança que és la que «ha de responsabilitzar-se dels costos de reparació del que va quedar malmès».

Fruit del foc, una persona va resultar ferida greu i la van traslladar a la Vall d'Hebron. Seria un tècnic que estava, precisament, a la sala de comptadors. Els serveis d'emergències també van atendre set persones més per inhalació de fum.

Tots els veïns afectats van anar a dormir en cases d'amics o de familiars i molt probablement encara passaran diversos dies fins que no puguin tornar a casa. Es van haver de desallotjar 27 famílies. Totes van trobar ràpidament una alternativa, excepte una, que, al final, també va anar a casa d'uns familiars.