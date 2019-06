Comencen les obres a la vorera gironina de la travessera de Sta. Eugènia

La vorera «gironina» de la travessera Santa Eugènia ja està en obres. Recentment, l'empresa Salvador Serra SA ha iniciat els treballs en aquest vial que és fronterer entre els termes municipals de Girona i Salt. L'Ajuntament de Girona va iniciar els tràmits per ampliar la vorera fa uns mesos i, després de licitar la reforma de la seva vorera per 199.992 euros, va adjudicar-la a la millor de les vuit ofertes que s'havien presentat per un total de 167.948 euros. Els treballs es preveu que durin uns sis mesos i abraçaran el tram entre els carrers Filadores i Maçana. El projecte preveu la renovació de la xarxa d'aigua en un tram de carrer i per tant la retirada de la xarxa existent de fibrociment i el desmuntatge d'elements de superfície per eliminar barreres arquitectòniques.

A més a més, s'eliminarà una vintena d'aparcaments de vehicles existent en els trams entre el carrer Costabona i l'avinguda Santa Eugènia i entre l'avinguda Santa Eugènia i el carrer Lope de Vega.

Pel que fa a la vorera de Salt, l'Ajuntament ja ha iniciat els tràmits i ahir mateix va acabar el termini per presentar ofertes. El preu de sortida és de 260.351 euros entre el carrer Mossèn Sebastià Puig i el seu final a la séquia Monar. Es preveu que els treballs durin uns cinc mesos.