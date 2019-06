La festa major del barri gironí de Sant Narcís ha omplert el barri d'activitats festives durant tot el cap de setmana, amb la plaça de l'Assumpció com a centre neuràlgic. Ahir, per exemple, hi va haver una macarronada, una festa holi, concerts, un sopar popular a la fresca, i ball de nit. Per avui, s'han previst sardanes, una arrossada, country i competicions del campionat de bèlit.