Girona expropiarà l'edifici de la torre Rufina del Barri Vell i la UdG el comprarà

L'Ajuntament de Girona vol expropiar l'immoble del Barri Vell on hi ha la torre Rufina, una antiga porta d'origen romà. La finca està situada al número 4 del carrer Alemanys i fa un any i mig la va adquirir l'hotel Històric al Bisbat per un preu que no va transcendir amb l'objectiu d'ampliar les seves instal·lacions, ja que estava pràcticament a l'altre costat de carrer. No obstant, ara mateix l'edifici està qualificat, al Pla General, com a equipament i no contemplaria l'opció plantejada per l'establiment turístic si no hi hagués una modificació expressament.

La Universitat de Girona (UdG) veuria amb bons ulls comprar aquest edifici a l'Ajuntament, un cop expropiat, per poder ampliar la seva implantació al nucli antic i a l'entorn de la plaça de Sant Domènec. De fet, ja hi hauria hagut contactes entre les dues institucions per tal que es pogués iniciar l'operació amb l'objectiu d'incorporar-lo al campus del Barri Vell. Antigament ja n'havia format part com a facultat de Turisme.



Els baixos, municipals

Segons ha pogut saber Diari de Girona, l'operació inclouria la cessió dels baixos d'aquest edifici a l'Ajuntament per tal que li donés l'ús municipal que considerés oportú. És a la part baixa de la finca on s'han fet les inspeccions arqueològiques que han permès deixar al descobert vestigis romans de l'antiga entrada a la ciutat, sobretot en una façana. Els treballs també s'han fet en una finca situada pràcticament al costat d'aquesta, on de la mateixa manera s'ha pogut comprovar la continuïtat de la muralla romana, refeta posteriorment.

El preu de l'expropiació el podria acabar fixant un tribunal si no hi hagués manera d'arribar a un acord voluntari amb els actuals propietaris per indemnitzar-los com a compensació per la pèrdua de la finca. En aquest cas, es faria una expropiació forçosa, una potestat que disposa una institució basant-se en una causa d'interès públic.

L'edifici va ser durant més d'una dècada la seu de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, abans que es traslladés a un altre edifici del nucli antic, compartint espai amb la de Lletres. També hi va haver el Centre Cristià Universitari de la UdG, que ara està entre el Casal Cartañà i el campus de Montilivi.

L'immoble està en desús des de fa un temps i en força mal estat, i té aproximadament 1.700 metres quadrats. Fa unes mesos, l'Ajuntament va precintar unes obres que hi estaven fent els nous propietaris en considerar que els treballs excedien el que permet la llicència. L'establiment va indicar que havia enviat un informe per actuar en unes bigues i que havia rebut la conformitat municipal. Els propietaris de l'hotel Històric són els que van iniciar el litigi amb el Bisbat i amb l'Ajuntament pel soroll de les campanes de la Catedral.