Entren a robar per tercer cop en dos mesos en un bar del carrer Major de Salt

Imatge cedida pel bar Can Pep/acn

Porta amb els vidres trencats. Imatge cedida pel bar Can Pep/acn

Uns lladres van entrar a robar la matinada de divendres en un bar del carrer Major de Salt, a la zona del Barri Vell. És la tercera vegada que ho fan en els dos últims mesos. De fet, els propietaris del bar Can Pep van assegurar que aquest dimarts a la nit ja van intentar entrar-hi però no van poder.

Aquesta darrera vegada, els lladres van arrencar la persiana de la porta i van trencar el vidre per poder entrar a dins del local. Un cop a l'interior es van emportar uns 300 euros i dues ampolles de licor. A banda dels altres robatoris, els propietaris de l'establiment van assegurar que un dia també els havien atracat a punta de ganivet per emportar-se els diners de la caixa quan estaven a punt de tancar. Aquest robatori és una de les múltiples entrades que han patit els comerços i bars que hi ha en el carrer Major de Salt les últimes setmanes, segons informa l'Agència Catalana de Notícies.