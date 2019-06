Les biblioteques obriran a les nits per preparar la selectivitat

La biblioteca Ernest Lluch i la biblioteca del Campus de Montilivi de la Universitat de Girona (UdG) obriran en horari nocturn, de l'1 al 13 de juny, per oferir espais d'estudi especialment adreçats a l'alumnat de batxillerat que hagi de preparar la selectivitat. La biblioteca Ernest Lluch obrirà fins a les dotze de la nit de dilluns a divendres i la biblioteca de la UdG obrirà de les nou del vespre a les tres de la matinada de diumenge a dijous. Aquest és un servei demanat per instituts i per aquelles persones estudiants que podran trobar en aquests equipaments un espai tranquil i amb serveis adequats per a l'estudi.