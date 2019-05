sarrià ERC se sent «més còmode» sol

? El cap de llista d'ERC i alcalde en funcions, Narcís Fajula, va assegurar que se sent «més còmode» amb la idea de governar en minoria a Sarrià de Ter. Tot i això, parlarà amb tots els grups i no descarta acabar tancant algun acord de govern per al mandat. ERC ha perdut la majoria absoluta que tenia, perdent tres regidors. Fajula creu que hi ha influït el «relleu» de Roger Torrent, que va deixar l'alcaldia el gener del 2018 quan es va convertir en president del Parlament. «Era un repte important substituir una persona tan significativa i estimada però ens n'hem sortit», va dir. Les pudors que provoca la paperera Hinojosa també diu que han passat factura: «No per la gestió, perquè s'ha fet el que s'ha pogut, sinó perquè encara no s'ha resolt».