Les obres per millorar la parada a la plaça del carrer Calderers i la pujada de Sant Feliu ha posat en perill un arbre. L'Ajuntament preveia talar-lo per estar a la zona dels treballs, però la mobilització veïnal ha servit per salvar-lo. L'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell va demanar l'opinió als comerciants i veïns de la zona i tots eren partidaris de mantenir l'arbre com fos. L'Ajuntament ha respectat les opinions.