Guanyem aposta per un govern conjunt amb ERC amb l'aval dels socialistes

Guanyem Girona va posar ahir sobre la taula la seva proposta per governar a l'Ajuntament. El partit liderat per Lluc Salellas aposta per un govern conjunt amb ERC, que necessitaria l'aval del PSC. Per la formació, la ciutat de Girona va votar diumenge «en clau d'esquerres i republicana». Per això, Guanyem considera que la fórmula que proposen és «la millor solució per a la ciutat».

Esquerra (4) i Guanyem (6) sumen 10 regidors, un més que el partit liderat per Marta Madrenas, Junts per Catalunya-Girona. Tot i això, perquè aquesta proposta sigui factible necessitarien els vots favorables del PSC en el ple d'investidura. És per aquest motiu que Salellas va demanar ahir a la cap de llista socialista, Sílvia Paneque, que hi voti a favor.

Preguntat sobre si arribaran a un acord amb el PSC per aconseguir aquests vots, Salellas va descartar un «pacte previ» amb els socialistes, el «partit del 155». «Paneque haurà d'escollir qui volen a l'alcaldia, si Madrenas o Salellas», va afirmar. Guanyem ha traslladat aquest pacte als líders de JxCat, PSC i ERC.



La resposta del PSC i ERC

«Aquesta proposta no té cap recorregut», va afirmar ahir Paneque. Els socialistes consideren que aquest pacte té un primer problema i és que «el soci de govern (ERC) no vol estar supeditat al PSC».

Dimarts, el cap de llista republicà Quim Ayats es va distanciar dels socialistes afirmant que votaran en contra a qualsevol proposta que inclogui el PSC, pel suport del PSOE a aplicar el 155 a Catalunya. «Les declaracions d'Esquerra em van semblar molt determinades i vaig entendre que feien alcaldessa Marta Madrenas en minoria», va afirmar Paneque.

D'altra banda, ERC va respondre ahir que «mantenen en ferm» la seva proposta d'un pacte amb JxCat i Guanyem per formar un govern independentista. Tot i això, Salellas va descartar ahir aquest pacte. Ho va justificar exposant que els resultats de diumenge «parlen clarament d'un desgast i un descens de l'actual govern».

D'aquesta forma, el grup va reiterar el seu «no rotund» a pactar amb JxCat. «Guanyem es va presentar com una alternativa al govern de Marta Madrenas, i el que no farem ara és amb programes tan diferents i diversos pactar amb ells», va assegurar Salellas.

La formació tampoc veu amb bons ulls la combinació de Guanyem, ERC i PSC a l'Ajuntament de Girona perquè no poden «articular un govern conjunt amb un partit, els socialistes, que encara defensen el 155». «No és possible», va subratllar.

Salellas considera que els socialistes han fet una proposta de ciutat «però no han entès el context de país», mentre que ERC ha fet «una proposta de país però no han entès el context de la ciutat». En canvi, per Guanyem la seva fórmula «lliga ciutat i país».

El grup va defensar que el programa de Guanyem i ERC té «moltes similituds» i que per tant l'aliança és possible. El partit, però, no va voler entrar a explicar com es repartirien les regidories i càrrecs. «Serem tan generosos com faci falta», va destacar en aquest sentit Salellas. «Proposem un govern social, transformador, progressista i compromès amb la República catalana», va afegir, destacant que aquesta proposta va ser escollida i avalada dimarts a la nit en assemblea.