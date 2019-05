El SAP-FEPOL critica que agents de l'ARRO que van participar al dispositiu del 26M no cobrin el plus

El sindicat policial SAP-FEPOL ha criticat que agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona que van prendre part al dispositiu d'eleccions no cobrin el plus pactat. Són cap a una desena d'agents. Segons recollia una ordre interna, tots els Mossos d'Esquadra que participessin al dispositiu, amb independència de si ja havien de treballar o bé se'ls activava expressament, cobrarien un plus de 152,21 euros. Però a Girona, aquells ARRO que van vigilar col·legis i controlar l'ordre públic durant el 26-M no percebran aquesta gratificació. El portaveu del SAP-FEPOL, Toni Castejón, critica que negar-los el plus és "una manca de respecte" i reclama que "es faci justícia". Sobretot, tenint en compte que als fulls de servei tots aquests ARRO consten inclosos al dispositiu d'eleccions i que, fins i tot, altres mossos de comissaria "van aprofitar que a la seva furgona hi havia llocs lliures per desplaçar-se amb ells".

Segons informa el SAP-FEPOL, deu dies abans de la jornada electoral, la Subdirecció General de Recursos Humans de la policia va publicar una nota informativa a la intranet. Allà, hi especificava que tots aquells efectius dels Mossos que participessin al dispositiu d'eleccions, amb independència de si ja havien de treballar o no, cobrarien un plus de 152,21 euros.

El sindicat critica, però, que hi ha dos equips dels ARRO de Girona a qui se'ls ha negat el plus, tot i haver treballat a l'operatiu d'aquest 26-M fent vigilància als col·legis electorals i tasques d'ordre públic. "Així consta al full de servei, al de planificació i al de brífing; i a més, des de la mateixa Sala de Coordinació Operativa també se n'ha deixat constància", subratlla el SAP-FEPOL.

El sindicat policial explica que, de manera "sorprenent", a aquests ARRO –cap a una desena d'agents- se'ls ha dit que no se'ls inclouria dins el llistat de Mossos que percebran el plus. I quan han demanat explicacions, el motiu que se'ls ha donat era que "de totes maneres, a aquests efectius ja els tocava treballar".



«Hi tenen tot el dret»

"No entenem perquè se'ls nega una compensació econòmica que, sense cap mena de dubte, tenen tot el dret a percebre", exposa el SAP- FEPOL. El seu portaveu, Toni Castejón, critica que no hi ha "cap criteri lògic" al darrere, perquè s'ha demostrat que aquests ARRO de Girona van prendre part al dispositiu. "Així consta a tots els documents i a la planificació", subratlla.

A més, Castejón precisa que, fins i tot, durant el 26-M hi va haver agents de seguretat ciutadana que participaven al dispositiu que van aprofitar que a la furgona dels ARRO hi havia llocs lliures per desplaçar-se amb ells. "I aquests efectius de comissaria sí que cobraran el plus; no pot ser que es menystinguin agents d'ordre públic d'una unitat, la dels ARRO, ja prou castigada per horaris intempestius, manca d'efectius i de recursos materials", subratlla.

Des del SAP-FEPOL ja han elevat el cas a la Subdirecció General de Recursos Humans. "Volem que es donin les ordres oportunes perquè aquests efectius també s'incloguin al llistat i puguin cobrar allò que correspon", explica el sindical policial. "Suposa una presa de pèl absoluta cap a aquests ARRO de Girona, i això no pot ser; demanem que es faci justícia", diu Toni Castejón.

De moment, el sindicat només ha detectat aquesta situació a Girona. Però ja demana que, si hi ha altres unitats dels ARRO que s'hagin trobat amb la mateixa situació arreu de Catalunya, es posin en contacte amb ells per elevar la queixa.