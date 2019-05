Trànsit intens a l'avinguda de França i a l'Eixample per les obres

Cues i obres a Girona. ?El primer dia amb obres simultÓnies al carrer Migdia i a Pedret imatge de la dreta va generar algunes cues com al carrer Migdia, a la imatge de l'esquerra, tot i que no massa llargues i mÚs moviment de vehicles en determinats carrers de l'entorn de les actuacions.

Cues i obres a Girona. ?El primer dia amb obres simultÓnies al carrer Migdia i a Pedret imatge de la dreta va generar algunes cues com al carrer Migdia, a la imatge de l'esquerra, tot i que no massa llargues i mÚs moviment de vehicles en determinats carrers de l'entorn de les actuacions. fotos: aniol resclosa/ marc martÝ

Les dues obres simultànies al mig del carrer en dues grans artèries de la ciutat de Girona van provocar trànsit intens a les dues zones dels treballs en moments puntuals, i de manera intermitent, però no van provocar cap col·lapse. En els dos casos afecta el trànsit de línies d'autobús i l'accés als garatges.

En un dels dos punts, al carrer Migdia, els vehicles es movien amb lentitud esquivant el tram entre el Lorenzana i el carrer de la Creu, on s'estan fent actuacions de connexió a la xarxa de sanejament per a la futura reforma del carrer del Cardenal Margarit. Aquesta tasca es preveu que duri una setmana. Ahir ja es van col·locar tanques per evitar el pas dels cotxes i dels ciclomotors i la policia controlava el trànsit per tal d'evitar col·lapses. El tram per on sí que es podia circular del carrer Migdia, així com carrers propers com Joan Maragall, la Salle o altres, van absorbir més trànsit i, per tant, la circulació era més lenta.

Aquests treballs corresponen a la primera fase de les tasques de reforma del carrer del Cardenal Margarit per convertir-lo en un vial amb restricció al trànsit rodat. La segona fase començarà el 3 de juny. A partir d'aleshores es tallarà la circulació del carrer del Cardenal Margarit i del tram del carrer de Maluquer Salvador fins al carrer del Migdia per l'execució de les obres de reurbanització d'aquests carrers.

L'altre punt de conflicte era a la zona de Pedret. El carrer Pedret estarà una setmana tallat a la circulació de vehicles per les obres de millora de la pavimentació de la calçada en aquesta via. La restricció en la circulació abasta de les vuit del matí a les vuit del vespre en el tram comprès entre la ronda de Pedret (pas per sota el viaducte) i l'avinguda de Josep Tarradellas.

Els vehicles que entren o surten de la ciutat de Girona per aquest sector són desviats cap a l'avinguda de França, al barri de Sant Ponç. Per aquest motiu, ahir es va detectar un major volum de vehicles en el tram entre la Devesa i la rotonda vila de Perpinyà, fins que els cotxes es desviaven cap a Fontajau, Sarrià de Ter, o cap al pont del riu Ter, a tocar de l'hospital Josep Trueta i el pont Major.