Un miler de persones assistiran a un congrés sobre un te amazònic

El Palau de Congressos de Girona acull la tercera World Ayahuasca Conference entre el divendres, 31 de maig, i el diumenge, 2 de juny, tot i que des de dilluns s'estan fent activitats per mostrar la gran diversitat de manifestacions artístiques i culturals que existeixen al voltant de l'ayahuasca. L'ayahuasca és un te centenari que, segons els organitzadors, ha jugat un «paper central» en la salut, el benestar i la supervivència de les comunitats indígenes de la conca amazònica.

Aquesta edició de 2019 és l'esdeveniment més gran mai realitzat al món i s'esperen més de 1.000 assistents, segons els organitzadors, que podran escoltar i interactuar amb més de 40 ponents especialistes en diferents disciplines vinguts d'arreu del món.

Representants de les cultures indígenes defensen aquesta medicina tradicional com a eix vertebrador de la protecció de la terra sagrada i la selva amazònica. La World Ayahuasca Conference 2019 té com a gran objectiu construir un futur sostenible per a les plantes, les persones i el planeta.

La conferència internacional compta amb una secció d'art visionari on s'exposen obres originals d'artistes indígenes, de nous talents i una retrospectiva sobre el treball de Pablo Amaringo. A més, els participants tindran l'oportunitat de participar en tallers i activitats prèvies a la conferència sobre temes com l'art, la música i la integració psicoterapèutica d'experiències amb l'ayahuasca.