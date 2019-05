L'AV del Barri Vell reclama un «repartiment equitatiu» de les activitats a tots els barris de la ciutat de Girona

L'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell reclama que «les activitats culturals, lúdiques i esportives que es programin des de l'Ajuntament de Girona, o bé que rebin el seu recolzament, es reparteixin equitativament entre els diferents barris de la ciutat, suplint l'absència d'oferta que es dona sobretot en barris perifèrics i oferint als ciutadans i comerços igualtat d'oportunitats». Segons exposa l'entitat hi ha associacions de veïnes que reclamen «a l'equip de govern exactament el contrari: que augmenti la programació cultural als seus carrers». Exposen que es tracta de Can Gibert del Pla, Santa Eugènia, La Devesa, Vila Roja o Les Pedreres, entre d'altres».

L'Associació indica, a més a més, que el Mapa Cultural elaborat l'any 2016 des de l'Àrea de Cultura recull que «la distribució territorial dels projectes indica una forta concentració en el centre històric de la ciutat, ja que el 84% dels projectes s'han concentrat en quatre barris (en el centre un 54%, molt per damunt de la resta)».

Els representants veïnals també demanen que l'oferta cultural programada des de l'Ajuntament, o que rebi el seu suport «formi part d'una línia de treball que promogui polítiques educatives, pedagògiques i d'equilibri territorial». En aquest sentit, deixen clar que, al seu parer, que no es pot «abusar de l'ús de polítiques culturals exclusivament enfocades a la promoció turística de la ciutat».

A més, apunten que l'esmentat Mapa Cultural determina que «la política de festivals respon a objectius de promoció econòmica de la ciutat més que de promoció cultural. Estan més pensats -els festivals- per atreure gent de fora i, per això, s'ubiquen al Barri Vell per la imatge de la ciutat que es vol oferir». Per això, des de l'Associació es demana a l'Ajuntament que treballi en una direcció «encarada, sobretot, cap als ciutadans i, així, programi en relació a les necessitats, mancances i punts forts dels barris de Girona». Per això, sol·licita que «l'Ajuntament prioritzi l'activitat cultural centrada en enriquir els gironins i gironines i que, per tant, vagi més enllà de l'ús de la cultura com a eina de foment del turisme».

L'entitat assenyala que la seva proposta serviria per «desmassificar la zona Centre de la ciutat» i cobriria «les necessitats d'activitat cultural, lúdica i esportiva de la resta de barris» . A més a més, la desconegestió de la zona centre «actuaria en benefici dels veïns que hi resideixen i que, sovint, es troben saturats per l'abundància d'activitat. Això, a més serviria «per motivar i defensar la convivència entre els diferents agents que intervenen a Girona».

Finalment, esperen que el futur govern sorgint de les eleccions es posi a treballar i aplicar les mesures proposades «de manera immediata».



Una moció que no es va debatre



El 2 d'abril, l'Associació de Veïns del Barri Vell va registrar una moció per reclamar un repartiment equitatiu de les activitats culturals, lúdiques i esportives a tots els barris. L'entitat explica que l'endemà d'haver registrat la moció, l'Ajuntament va informar-los que calia formar part del Registre Municipal d'Entitats abans de poder tirar endavant la moció. EIndiquen que el 9 d'abril es van fer tots els tràmits i que el 17 d'abril van rebre una notificació que avalava l'alta al Registre. Tot i això, la moció no es va debatre al ple del 13 de maig, el darrer del mandat. El motiu esgrimit per l'Ajuntament va ser que l'entitat no estava donada d'alta al Registre. La Junta ha entrat una queixa formal, ha demanat explicacions i no entén que no es vulgués debatre la moció si no és per «qüestions puraments polítiques».