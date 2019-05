Roger Torrent: "Avui decidim quins ajuntaments i quina Europa volem, i ens hi juguem drets i llibertats"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que aquest 26-M torna a ser un dia "històric" per als catalans. "Avui no només decidim quins ajuntaments i quina Europa volem; també ens hi juguem drets i llibertats", ha assegurat Torrent.

"Perquè sabem que al fons de les urnes hi ha el nostre futur", ha afegit. El president del Parlament s'ha mostrat convençut que aquest diumenge els catalans aniran "massivament" als col·legis electorals. I que a l'hora de dipositar el vot, ho faran "a consciència" i tindran molt presents els "presos polítics". "Amb la indecència que hem viscut aquesta setmana, s'han decapitat no només els seus drets sinó també els nostres, perquè el 28-A vam decidir de manera molt clara qui volíem que fossin els nostres representants", ha dit, en relació a la suspensió que ha acordat el Congrés.

El president del Parlament ha votat al col·legi electoral El Coro de Sarrià de Ter (Gironès), on ha arribat poc després de les deu del matí acompanyat de la seva dona i les seves dues filles. Després de dipositar els vots per a les municipals i les europees –ha introduït els dos sobres alhora- Roger Torrent s'ha mostrat convençut que aquest 26-M tornarà a ser "un dia històric" en què la participació serà "molt alta".

"Perquè els catalans, quan hi ha urnes, no fallem mai i hi acudim massivament", ha dit. "Avui sabem que al fons de les urnes també hi ha el nostre futur; perquè no només decidim quins regidors, alcaldes i eurodiputats volem, sinó que també ens hi juguem drets i llibertats", ha subratllat Roger Torrent. I precisament, el president del Parlament ha recordat que una de les principals "llibertats" que té el poble és votar per decidir "quin futur volem pels nostres fills".



Defensa dels "presos polítics"



Torrent també ha demanat als catalans que, quan vagin als col·legis electorals aquest 26-M, tinguin present què ha passat al Congrés dels Diputats. "Hem viscut la indecència que se'ls suspenguin els drets a uns diputats electes, a uns presos polítics a qui s'ha procurat treure la veu i el vot", ha dit. "No només se'ls han trepitjat a ells drets fonamentals, sinó que també s'han trepitjat els dels ciutadans que el dia 28 d'abril vam decidir una cosa molt clara", ha dit en referència als resultats d'aquelles eleccions.

"Per això, estic convençut que avui votarem a consciència per la defensa dels nostres drets i llibertats, que també és la dels presos polítics", ha assegurat el president del Parlament. "Perquè al capdavall són representants nostres; i per tant, també és la defensa dels nostres drets", ha conclòs Torrent