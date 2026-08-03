‘Origen i Evolució’: deu anys d'alta gastronomia concentrats en un menú inoblidable a al Restaurant Castell Perelada
L'espai, guardonat amb Estrella Michelin i Sols Repsol, reuneix els seus plats més icònics per celebrar una dècada d'història
L'estiu empordanès té un magnetisme únic on la brisa de la Costa Brava s'entrellaça amb la tranquil·litat del paisatge interior, creant l'escenari perfecte per a les grans celebracions al voltant d'una taula. Aquest 2026 marca una fita d'enorme rellevància per a l'alta gastronomia de l'Alt Empordà: el Restaurant Castell Perelada compleix 10 anys de trajectòria. Per commemorar aquesta dècada d'evolució constant, la casa ha presentat ‘Origen i Evolució’, un menú degustació extraordinari dissenyat per recuperar i rendir tribut a les creacions més representatives concebudes en els seus fogons entre 2016 i 2026. Es tracta d'una invitació oberta a recórrer la història d'una proposta de cuina catalana contemporània i cuina d'autor a l'Empordà, profundament lligada a la memòria, el paisatge, el producte local i la tècnica.
Un viatge plat a plat de 2016 a 2026
El menú degustació ‘Origen i Evolució’, disponible aquest estiu en versió curta i extensa, sintetitza 10 anys de creativitat culinària identitària. Cada curs porta imprès l'any de la seva creació, permetent al comensal entendre l'evolució de la casa. L'experiència comença amb la degustació d'olis, sals i pans elaborats a la casa i culmina amb una selecció de postres recuperats de diferents moments de la dècada, com la Sopa i sorbet de poma, alfàbrega, iogurt i wasabi (2017), l'harmonia d’Albergínia, cacau, cafè i whisky (2019) i la proposta Vi to Bar (2024).
Aquest recorregut retrospectiu continua amb plats dels seus primers anys, amb elaboracions com la Tonyina curada i ametlles (2016) i l'icònic Tiradito de vieires amb cansalada ibèrica (2018). El relat avança cap a una etapa de consolidació i maduresa tècnica en la qual sobresurt el memorable Rigatoni farcit a la carbonara de corall i llamàntol a la brasa (2022), on el confort de la pasta tradicional s'eleva a cotes d'alta cuina, per desembocar finalment a la mirada més contemporània de la casa. En aquesta fase actual brillen les últimes creacions del xef Javi Martínez, entre les quals destaquen l’Empedrat de gamba vermella (2025) i la contundència del plat de caça Colomí, bolets i garrofa (2026).
El famós carro de formatges de Toni Gerez i l'alta hospitalitat de sala
La proposta culinària es completa a la sala amb la direcció de Toni Gerez, referent nacional en la cultura de l'hospitalitat, el maridatge i el servei al comensal. El pilar més aclamat de la versió extensa del menú commemoratiu és el carro de formatges del Restaurant Castell Perelada.
Aquest temple rodant, considerat un dels més importants d'Europa, compta amb un catàleg rotatori de més de 300 referències de formatges artesans i una selecció d'aproximadament 75 peces en exposició directa per ser explicades i tallades al moment enfront del comensal.
El llegat de Xavier Sagristà i el lideratge del xef Javi Martínez
Per comprendre la transcendència del desè aniversari del Restaurant Castell Perelada, és imprescindible recordar els orígens del projecte. El 2016, el restaurant va iniciar la seva marxa sota la direcció gastronòmica de dos referents de la cuina catalana: Xavier Sagristà i Toni Gerez. Tots dos van aportar un bagatge tècnic i conceptual de valor incalculable, forjat en cases mítiques com El Bulli i consolidat a Mas Pau.
Després de la defunció de Xavier Sagristà el 2021, el lideratge dels fogons va ser assumit pel xef Javi Martínez, qui va treballar més de 15 anys al costat de Sagristà. Martínez ha donat continuïtat a una filosofia basada en la tradició, la creativitat, el domini tècnic i el respecte pel producte de proximitat. D'aquesta manera ha sabut mantenir una mirada pròpia, fresca i sensible que situa l'espai en l'elit gastronòmica.
Producte de qualitat en un entorn medieval únic a l'Alt Empordà
El compromís amb la cuina de temporada i de proximitat és una màxima a Perelada. Bona part de les hortalisses, verdures i fruites del menú provenen directament del seu propi hort ecològic, combinades amb ingredients seleccionats de petits productors locals.
Aquesta proposta culinària es gaudeix en un marc patrimonial incomparable en estar emmarcada al Castell de Perelada, datat del segle XIV i envoltat d'uns jardins centenaris. Durant les nits d'estiu, els sopars es serveixen a la terrassa exterior amb vista al llac. L'espai disposa, a més, de menjadors interiors i reservats exclusius en les torrasses del castell, la qual cosa el converteix en un enclavament idíl·lic per als qui busquen una experiència romàntica a l’Empordà.
Amb una Estrella Michelin, renovada ininterrompudament des de 2017, i dos Sols Repsol (2024), l'establiment celebra el seu aniversari no només tirant la vista enrere, sinó reivindicant una dècada d'aprenentatge, continuïtat i evolució. Amb aquest menú degustació, ‘Origen i Evolució’, transforma la història del Castell de Perelada en una experiència culinària única, que permet provar el producte i l'hospitalitat com els grans protagonistes.
Com reservar l'experiència al Restaurant Castell de Perelada:
Web: https://www.castellperaladarestaurant.com/
Telèfon: +34 972 52 20 40
Correu: info@castellperaladarestaurant.com
Horari d'atenció al públic: de 9h a 20h.
On trobar el Castell de Perelada:
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