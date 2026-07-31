Gastronomia
elBulli: 15 anys del tancament com a restaurant per convertir-se en meca gastronòmica
Un museu a la Costa Brava que atrau visitants de tot el món per conèixer la seva història
EFE
ElBulli, el temple que va revolucionar la cuina de la mà de Ferran Adrià i el desaparegut Juli Soler i que es va coronar cinc vegades com a millor restaurant del món, ha complert aquest 30 de juliol quinze anys del seu tancament per convertir-se en una Meca gastronòmica sota el nom d'elBulli1846.
No s'ha mogut ni un centímetre, perquè tota aquella història i llegat no s'entén sense la postal del seu emplaçament, la cala Montjoi de Roses, un racó aïllat de la Costa Brava al qual s'arriba per una carretera sinuosa entre penya-segats banyats pel Mediterrani.
Tot l'enrenou lligat a un restaurant, i molt més a un on es va posar esforç físic, mental i econòmic al servei de la innovació, ha deixat pas a la calma que s'atribueix a un museu, almenys en aparença.
El que va ser director d'aquell espai originari ho és també de l'actual, Lluís Garcia, algú que havia passat per la sala d'elBulli i que, incapaç de deixar de banda l'esperit de servei que li va transmetre Juli Soler, es posa com un més a rebre visitants per explicar-los, d'inici, que el nom d'elBulli1846 respon als plats que allà es van elaborar.
Sembla mentida que hagin passat quinze anys"
"Sembla mentida que hagin passat, quinze anys, han anat molt ràpid perquè no hem estat quiets; tots sabíem que, quan arribés el moment de la transformació, no era moment de quedar-nos parats, era cosa d'anar més enllà i l'equip ha treballat dur", explica Lluís Garcia en una visita amb EFE a les instal·lacions amb motiu de l'efemèride.
Actualment són una desena les persones que conformen la plantilla estable, però s'incorporen constantment col·laboradors en funció dels projectes que es desenvolupen, perquè Ferran Adrià manté múltiples fòrums oberts, dels quals el museu és un més sota el paraigua d'elBullifoundation.
Tot gira al voltant d'aquell nom d'elBulli, que va néixer dels gossos de raça bulldog que pertanyien al matrimoni alemany que va fundar el restaurant, als quals anomenaven 'bully'.
Ajudar els emprenedors com a missió
Si elBullifoundation té com a missió, segons subratlla Lluís García, "ajudar els emprenedors del futur, sobretot a les petites empreses i autònoms que estan desenvolupant projectes amb capacitat d'èxit i compartir l'experiència en gestió i innovació del Ferran", el fet d'elBulli1846 és un intent d'"entendre el que va passar aquí".
I el que va passar té a veure amb una carrera per assolir els límits de la gastronomia que va donar per complert l'objectiu el 30 de juliol del 2011. "La transformació", com l'anomena reiteradament Lluís Garcia, va ser una decisió crucial en la vida de tots els que van passar pel restaurant, autodenominats 'bullinians', i entre els quals s'inclouen referents actuals de l'alta cuina mundial, com Joan Roca, José Andrés o els tres responsables del restaurant Disfrutar, Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch.
Tancament en assolir els límits de la innovació
L'explicació del tancament per a Garcia es fonamenta en el fet que "la missió d'elBulli, que era obrir camins i explorar els límits de l'experiència gastronòmica, s'havia portat al màxim".
Ara, Ferran Adrià i els qui l'acompanyen en el nou projecte es dediquen a "ajudar des d'un altre escenari", inclosa la salvaguarda d'un llegat que atresora un fons de centenars de milers de documents per a les futures generacions.
Pel camí es va quedar Juli Soler, que va morir el 2015, o el que va ser cap de cuina, Xavier Sagristà, que ho va fer el 2021 i als qui, els que conformen la família d'elBulli, mantenen en el record.
Aquesta família segueix en contacte permanent i els seus noms se succeeixen en una enorme llista al principi del recorregut museístic perquè el visitant es faci a la idea de la dimensió d'allò que trepitja.
"Els visitants, que arriben de totes les parts del món, comprenen que elBulli està més viu que mai", adverteix Lluís Garcia, qui conclou, a tall de comiat, que elBulli1846 "tanca el cercle de tot el projecte".
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