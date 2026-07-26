Gastronomia
El xurrogelat la innovació estiuenca de la Xurreria Olivé que trobareu a Llançà
El negoci aposta per la innovació constant per mantenir viu l'ofici tradicional dels xurros
La coneguda Xurreria Olivé, que va començar la seva trajectòria en una food truck a Vilablareix i que des de finals del 2025 disposa d’un local al centre de Girona, fa parada aquest estiu a la Pineda de Llançà. En aquest espai s’hi poden degustar les seves especialitats, entre les quals destaca el xurrogelat, una recepta innovadora pensada per a la temporada de calor.
“Des que va néixer Olivé, hem tingut molt clar que volíem anar més enllà del concepte tradicional de xurreria. Sempre estem innovant i buscant noves fórmules perquè aquest ofici continuï viu i sigui atractiu per a les noves generacions”, explica Marc Olivé, propietari del negoci juntament amb Elisabet Barrot.
D’aquesta voluntat va sorgir el xurrogelat. “La combinació entre el xurro acabat de fer i el gelat cremós ens va semblar espectacular, i avui és un dels productes que més sorprèn els clients”, assenyala.
Treball, constància i un pla de futur
El treball i la constància defineixen el projecte de la Xurreria Olivé. “Fa més de dos anys que hi dediquem pràcticament totes les hores del dia, treballant de cara al públic, però també invertint moltes hores en la gestió, la planificació i la millora del negoci”, expliquen.
Remarquen que el seu creixement respon a una estratègia definida. “Nosaltres no improvisem. Tenim un pla estratègic a llarg termini, amb objectius molt clars, i cada pas que fem forma part d’un mateix full de ruta.”
Més de tres generacions vinculades als xurros
La història de la Xurreria Olivé es remunta a més de tres generacions. “La xurreria és un ofici tradicional molt bonic, però també pensem que, si no evoluciona, corre el risc de perdre’s.”
Per aquest motiu, Marc Olivé i Elisabet Barrot volen mantenir l’essència dels xurros de sempre i, alhora, crear productes nous que agradin tant als qui busquen la tradició com a les noves generacions. “La nostra filosofia és demostrar que els xurros poden tenir molt recorregut més enllà dels clàssics amb xocolata.”
Marc Olivé va decidir dedicar-se al seu propi negoci després d’anys treballant per a altres empreses. “Volia construir un projecte propi. És un repte personal i familiar que vam decidir afrontar perquè sempre és millor intentar-ho que quedar-se amb el dubte de què hauria passat.”
Les xarxes socials també s’han convertit en una eina imprescindible per al negoci. “Ens permeten ensenyar el dia a dia, explicar les novetats, connectar amb la gent i arribar a molts clients que, potser, no ens haurien descobert d’una altra manera.”
Xurros, gelats i noves combinacions a Llançà
A Llançà s’hi poden trobar els xurros tradicionals amb xocolata desfeta, però també les propostes que la xurreria potencia especialment durant l’estiu. Entre aquestes destaca el sundae amb xurros, que combina gelat, xurros acabats de fer i una salsa a escollir.
“És una combinació que sorprèn molt i que els clients acostumen a repetir i recomanar. També oferim el nostre xurrogelat, que és la versió inversa del sundae: en aquest cas, el protagonista és el xurro, farcit de gelat i personalitzable amb diferents toppings i salses.”
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