Gastronomia i música
Jordi Roca crea un gelat i publica una versió electrònica d''El far del sud' per celebrar els 40 anys de Sopa de Cabra
La cançó es podrà escoltar al perfil de Jordi Stone, l’alter ego musical del pastisser gironí, i de Sopa de Cabra
Jordi Stone, l’alter ego musical del pastisser gironí Jordi Roca, ha publicat una versió electrònica de la popular cançó, El Far del Sud 40, on el reconegut pastisser explota la seva faceta de dj i productor de música electrònica, amb una versió ballable d'El far del sud, d’un dels grans èxits dels Sopa de Cabra. El pastisser ha usat utensilis de cuina per crear alguns dels ritmes del remix com ara el so d’una batedora o d’un ganivet tallant fruita en un tema que està produït per BBKB. La cançó es podrà escoltar al perfil de Jordi Stone i de Sopa de Cabra. Així mateix, el pastisser d’El Celler de Can Roca també ha convertit la cançó de Sopa de Cabra El far del sud en un gelat batejat amb el mateix nom.
El gelat El far del sud és una elaboració inèdita que es podrà trobar a les gelateries Rocambolesc de Girona i Barcelona durant un mes, a partir d’aquest dissabte i durant tot l’estiu. Es tracta d’un gelat de llet de cabra amb melmelada de figa aromatitzat amb fulla de figuera. Seran unitats limitades elaborades a l’obrador del Rocambolesc.
La publicació de la cançó i la creació del gelat són fruit de l’amistat entre els cuiners d’El Celler de Can Roca i els membres de la banda que, en alguns casos, es coneixen des de la infantesa com el cuiner Joan Roca i el cantant Gerard Quintana que van anar junts a l’escola. Una col·laboració entre música i cuina l’any en què Sopa de Cabra i El Celler de Can Roca celebren els seus primers 40 anys de trajectòria.
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