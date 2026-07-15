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Recepta de km 0

Copa de préssec, iogurt i galeta: unes postres d’estiu fàcils i fresques

Una recepta ràpida i refrescant ideal per als dies de calor

Copa de préssec, iogurt i galeta.

Copa de préssec, iogurt i galeta. / Magnific

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Joan Soler

La copa de préssec, iogurt i galeta és una recepta ideal per als dies de calor. Es prepara en pocs minuts, no necessita forn i combina la dolçor de la fruita de temporada amb la cremositat del iogurt i el toc cruixent de la galeta.

Aquestes postres d’estiu fàcils es poden servir en gots o copes individuals i són una bona opció per acabar un dinar familiar, un sopar amb amics o qualsevol àpat estiuenc. A més, la recepta es pot adaptar amb altres fruites com nectarines, albercocs, maduixes o fruites del bosc.

Ingredients per preparar quatre copes

  • 4 préssecs madurs
  • 400 grams de iogurt grec natural
  • 8 galetes tipus Maria
  • 2 cullerades de mel
  • El suc de mitja llimona
  • Unes fulles de menta
  • Ametlles laminades o picades, opcional

Com fer la copa de préssec, iogurt i galeta

  1. El primer pas és pelar els préssecs i tallar-los a daus petits. Col·loca’ls en un bol i barreja’ls amb el suc de mitja llimona i una cullerada de mel. La llimona ajudarà a potenciar-ne el sabor i evitarà que la fruita s’oxidi.
  2. En un altre recipient, barreja el iogurt grec amb la resta de la mel fins que obtinguis una textura homogènia i cremosa.
  3. A continuació, esmicola les galetes amb les mans o amb l’ajuda d’un corró. No cal que quedin completament triturades, ja que els trossos irregulars aportaran un punt cruixent a les postres.
  4. Per muntar les copes, posa una primera capa de galeta al fons de cada recipient. Afegeix-hi una capa de iogurt i, després, una de préssec. Repeteix el procés fins a omplir cada copa.
  5. Guarda les postres a la nevera durant almenys 30 minuts perquè quedin ben fresques. Just abans de servir-les, decora-les amb unes fulles de menta i, si ho desitges, amb ametlles laminades o picades.

Unes postres fresques que es poden preparar amb antelació

La copa de préssec, iogurt i galeta sense forn es pot deixar preparada unes hores abans de servir-la. Per mantenir el punt cruixent de la galeta, és recomanable muntar les copes el mateix dia i guardar-les tapades a la nevera.

També es pot substituir el iogurt grec per iogurt natural, formatge fresc batut o una alternativa vegetal. Per obtenir una versió menys dolça, només cal reduir la quantitat de mel o prescindir-ne si els préssecs són prou madurs.

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El resultat és una recepta ràpida, vistosa i refrescant, perfecta per aprofitar els préssecs de temporada i preparar unes postres casolanes d’estiu sense complicacions.

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