Recepta de km 0
Arròs negre amb sípia i gambes: la recepta marinera que porta el gust de la Costa Brava a taula
Preparat amb un sofregit ben concentrat, sípia tendra i gambes, és un plat perfecte per sorprendre a taula
El color intens, l’aroma del fumet i el sabor profund de la tinta de sípia converteixen l’arròs negre en un dels plats més temptadors de la cuina marinera. Preparat amb un sofregit ben concentrat, sípia tendra i gambes, és una recepta perfecta per sorprendre a taula.
L’arròs negre amb sípia i gambes és tot un clàssic de la gastronomia mediterrània i de la Costa Brava. La combinació del gra impregnat de gust de mar, el marisc i una mica d’allioli dona com a resultat un plat saborós, vistós i ideal per gaudir en un dinar de cap de setmana.
Ingredients per preparar arròs negre amb sípia i gambes per a quatre persones
- 320 grams d’arròs rodó
- 500 grams de sípia neta
- 12 gambes
- 2 bosses de tinta de sípia
- 1,2 litres de fumet de peix
- 1 ceba
- 2 grans d’all
- 2 tomàquets madurs
- Mig pebrot verd
- 1 copa de vi blanc
- 1 culleradeta de pebre vermell dolç
- Oli d’oliva verge extra
- Sal
- Julivert fresc
- Allioli per acompanyar
Com preparar l’arròs negre amb sípia i gambes
- Per començar, netegeu la sípia i talleu-la a daus petits. Peleu les gambes, si ho preferiu, o deixeu-les senceres per aconseguir una presentació més vistosa.
- Poseu una cassola ampla o una paella al foc amb un raig d’oli d’oliva. Quan sigui calent, marqueu les gambes durant un minut per cada costat. Retireu-les i reserveu-les.
- A la mateixa cassola, afegiu-hi la sípia tallada i deixeu-la coure fins que perdi l’aigua i comenci a daurar-se. Retireu-la i reserveu-la juntament amb les gambes.
- Incorporeu-hi la ceba, els alls i el pebrot verd ben picats. Deixeu-ho coure a foc lent fins que les verdures quedin tendres. Afegiu-hi el tomàquet ratllat i continueu la cocció fins a obtenir un sofregit ben concentrat i fosc.
- Afegiu-hi el pebre vermell dolç, remeneu-ho ràpidament perquè no es cremi i aboqueu-hi el vi blanc. Deixeu que l’alcohol s’evapori durant uns minuts.
- Diluïu la tinta de sípia en una mica de fumet calent i incorporeu-la a la cassola. Afegiu-hi també la resta del fumet i torneu-hi a posar la sípia. Quan el brou comenci a bullir, aboqueu-hi l’arròs i repartiu-lo de manera uniforme.
- Deixeu coure l’arròs negre durant 16 o 18 minuts, segons la varietat utilitzada. Durant els primers minuts, manteniu el foc viu i, després, reduïu-ne la intensitat perquè l’arròs es cogui de manera uniforme.
- Quan faltin uns cinc minuts per acabar la cocció, distribuïu les gambes per sobre de l’arròs. Tasteu-ho i rectifiqueu-ho de sal, tenint en compte que el fumet i la tinta ja poden aportar un punt salat.
- Apagueu el foc quan l’arròs estigui al punt i deixeu-lo reposar durant tres o quatre minuts abans de servir-lo.
El secret perquè l’arròs negre quedi saborós
La clau per aconseguir un arròs negre amb sípia i gambes intens i aromàtic és dedicar prou temps al sofregit. La ceba i el tomàquet han de quedar ben cuits i concentrats abans d’afegir-hi el fumet.
També és important cuinar la sípia fins que comenci a daurar-se. Si conserva massa aigua, el sofregit quedarà aigualit i el plat perdrà intensitat.
Quin arròs és millor per a aquesta recepta?
Per preparar aquesta recepta és recomanable utilitzar un arròs rodó, com ara la varietat bomba. Aquest tipus de gra absorbeix bé el gust del fumet i de la tinta de sípia, però conserva una textura ferma durant la cocció.
La quantitat de brou pot variar segons el tipus d’arròs i la intensitat del foc. Per això, és convenient tenir una mica de fumet calent de reserva.
Com preparar un allioli per acompanyar l’arròs negre
L’allioli és l’acompanyament més habitual de l’arròs negre. Es pot preparar triturant un gra d’all amb un ou, una mica de sal i oli d’oliva o de gira-sol fins a obtenir una salsa espessa i cremosa.
Cal servir-ne una petita quantitat al costat del plat, ja que el seu gust intens ha de complementar l’arròs sense amagar el sabor de la sípia i les gambes.
Amb què es pot acompanyar l’arròs negre?
L’arròs negre amb sípia i gambes es pot servir després d’un aperitiu lleuger amb anxoves, musclos al vapor o una amanida fresca. Per beure, combina especialment bé amb un vi blanc de la DO Empordà, fresc i amb una bona acidesa.
El resultat és un arròs saborós, aromàtic i ple de gust de mar, una recepta perfecta per portar a taula l’essència de la cuina de la Costa Brava.
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