Recepta de km 0
Arròs caldós amb llamàntol: així es cuina el plat mariner perfecte per assaborir la Costa Brava
Amb un bon sofregit, un fumet de peix intens i el gust inconfusible del marisc, aquesta recepta és ideal per preparar en una ocasió especial o per gaudir d’un àpat de cap de setmana
L’arròs caldós amb llamàntol és una de les receptes marineres més saboroses i celebrades de la cuina mediterrània. Amb un bon sofregit, un fumet de peix intens i el gust inconfusible del marisc, aquest plat és ideal per preparar en una ocasió especial o per gaudir d’un àpat de cap de setmana.
A la Costa Brava i l’Empordà, els arrossos formen part d’una tradició gastronòmica estretament vinculada al mar. El secret per aconseguir un arròs caldós saborós és utilitzar productes de qualitat, controlar bé la cocció i servir-lo immediatament perquè mantingui la textura i la quantitat de brou adequades.
Ingredients per preparar arròs caldós amb llamàntol per a quatre persones
- 2 llamàntols mitjans
- 320 grams d’arròs rodó
- 1,5 litres de fumet de peix
- 1 ceba
- 2 grans d’all
- 2 tomàquets madurs
- Mig pebrot vermell
- 1 copa de brandi o vi blanc
- 1 culleradeta de pebre vermell dolç
- Uns brins de safrà
- Oli d’oliva verge extra
- Sal
- Julivert fresc
Com preparar l’arròs caldós amb llamàntol
- Per començar, talleu els llamàntols per la meitat longitudinalment i separeu-ne les pinces. També els podeu tallar a trossos perquè siguin més fàcils de repartir entre els comensals.
- Poseu una cassola ampla al foc amb un raig generós d’oli d’oliva. Quan sigui calent, marqueu els trossos de llamàntol durant un parell de minuts per cada costat. Retireu-los de la cassola i reserveu-los.
- En el mateix oli, afegiu-hi la ceba, els alls i el pebrot vermell ben picats. Deixeu-ho coure a foc lent fins que les verdures quedin tendres i lleugerament daurades. Aquest pas és essencial per aconseguir un sofregit intens i saborós.
- Incorporeu-hi el tomàquet ratllat i deixeu-lo reduir lentament fins que perdi tota l’aigua i adquireixi un color fosc. Afegiu-hi el pebre vermell dolç, remeneu-ho ràpidament perquè no es cremi i aboqueu-hi el brandi o el vi blanc.
- Deixeu que l’alcohol s’evapori durant uns minuts. A continuació, afegiu-hi el fumet de peix calent i els brins de safrà. Quan el brou comenci a bullir, incorporeu-hi l’arròs i remeneu-lo suaument.
- Deixeu coure l’arròs caldós durant uns 16 o 18 minuts, segons la varietat utilitzada. Quan faltin uns vuit minuts per acabar la cocció, torneu a posar els trossos de llamàntol a la cassola perquè acabin de cuinar-se i aportin tot el seu sabor al brou.
- Tasteu-ho i rectifiqueu-ho de sal. Apagueu el foc quan l’arròs encara sigui lleugerament ferm i el plat conservi prou brou, ja que continuarà absorbint líquid durant els minuts següents.
El secret perquè l’arròs quedi ben caldós
Per aconseguir un arròs caldós amb llamàntol perfecte, és important tenir una mica de fumet calent de reserva. Si durant la cocció l’arròs absorbeix massa líquid, podeu afegir-hi una mica més de brou sense interrompre l’ebullició.
També és recomanable no deixar reposar l’arròs gaire estona. A diferència d’una paella o d’un arròs sec, aquesta recepta s’ha de servir immediatament perquè mantingui la seva textura caldosa.
Quin arròs és millor per a aquesta recepta?
El més adequat és utilitzar un arròs rodó, com ara el bomba o una varietat de gra curt capaç d’absorbir bé els sabors sense desfer-se. L’arròs bomba necessita una mica més de brou, però ofereix un resultat solt i resistent a la sobrecocció.
Amb què es pot acompanyar l’arròs amb llamàntol?
Aquest plat mariner es pot servir després d’un aperitiu lleuger a base d’anxoves, musclos o una amanida fresca. Per acompanyar-lo, una bona opció és un vi blanc de la DO Empordà, fresc i aromàtic, que equilibri la intensitat del llamàntol i del sofregit.
El resultat és un arròs caldós amb llamàntol saborós, aromàtic i ple de gust de mar, una recepta perfecta per portar els sabors de la Costa Brava a taula.
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