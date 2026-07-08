Cuina
Recepta de km 0: arròs a la cassola, un plat tradicional que porta l'Empordà a taula
Carn, verdures, brou i un bon sofregit es mariden per aconseguir un resultat ben gustós
L’arròs a la cassola és un dels plats més arrelats a la cuina empordanesa i a moltes cases del país. És una recepta de diumenge, de foc lent i de taula compartida, que combina carn, verdures, brou i un bon sofregit per aconseguir un resultat gustós.
A l’Empordà, aquest plat admet moltes versions segons la casa i la temporada. Es pot preparar amb costelló, pollastre, salsitxes, bolets o verdures, però el secret sempre és el mateix: un sofregit ben confitat, un bon brou i una cocció atenta perquè l’arròs quedi al punt.
Ingredients per a quatre persones
- 400 g d’arròs
- 300 g de costelló de porc
- 2 cuixes de pollastre tallades petites
- 4 salsitxes
- 1 ceba
- 2 tomàquets madurs
- 2 grans d’all
- 1 pebrot verd
- 1 litre de brou de carn o de pollastre
- Un grapat de bolets, si és temporada
- Oli d’oliva verge extra
- Sal
- Pebre
Per a la picada
- Un grapat d’ametlles torrades
- 1 gra d’all
- Julivert
- Una mica de safrà, opcional
Elaboració
- El primer pas és enrossir la carn en una cassola amb oli d’oliva. El costelló, el pollastre i les salsitxes han de quedar ben marcats, perquè aquest fons donarà força i sabor a l’arròs a la cassola.
- Un cop la carn és rossa, s’hi afegeixen la ceba, el pebrot i l’all ben trinxats. Cal deixar-ho coure a foc lent fins que les verdures quedin ben confitades. Tot seguit, s’hi incorpora el tomàquet ratllat i es deixa reduir fins a obtenir un sofregit tradicional espès i concentrat.
- Quan el sofregit és a punt, s’hi afegeix l’arròs i es remena durant un parell de minuts perquè agafi el gust de la cassola. Després s’hi aboca el brou calent i es deixa coure fins que l’arròs estigui al punt.
- A mitja cocció, s’hi poden afegir els bolets, si se’n fan servir. Al final, s’hi incorpora la picada d’ametlles, all i julivert, que ajuda a lligar el plat i li dona un toc profundament empordanès.
Una recepta de casa i de temporada
L’arròs a la cassola empordanès és un plat generós, ideal per compartir i fàcil d’adaptar als productes de cada moment de l’any. La seva força rau en la senzillesa: bons ingredients, paciència i una cassola que concentri tots els sabors.
Servit acabat de fer, amb l’arròs encara melós, és una de les receptes que millor expliquen la tradició gastronòmica de l’Empordà.
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