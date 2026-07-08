Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Catalunya NordPeatges AP-7Incendi GavarresJavi Martin
instagramlinkedin

Cuina

Recepta de km 0: arròs a la cassola, un plat tradicional que porta l'Empordà a taula

Carn, verdures, brou i un bon sofregit es mariden per aconseguir un resultat ben gustós

Arròs a la cassola.

Arròs a la cassola. / DDG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Joan Soler

L’arròs a la cassola és un dels plats més arrelats a la cuina empordanesa i a moltes cases del país. És una recepta de diumenge, de foc lent i de taula compartida, que combina carn, verdures, brou i un bon sofregit per aconseguir un resultat gustós.

A l’Empordà, aquest plat admet moltes versions segons la casa i la temporada. Es pot preparar amb costelló, pollastre, salsitxes, bolets o verdures, però el secret sempre és el mateix: un sofregit ben confitat, un bon brou i una cocció atenta perquè l’arròs quedi al punt.

Ingredients per a quatre persones

  • 400 g d’arròs
  • 300 g de costelló de porc
  • 2 cuixes de pollastre tallades petites
  • 4 salsitxes
  • 1 ceba
  • 2 tomàquets madurs
  • 2 grans d’all
  • 1 pebrot verd
  • 1 litre de brou de carn o de pollastre
  • Un grapat de bolets, si és temporada
  • Oli d’oliva verge extra
  • Sal
  • Pebre

Per a la picada

  • Un grapat d’ametlles torrades
  • 1 gra d’all
  • Julivert
  • Una mica de safrà, opcional

Elaboració

  1. El primer pas és enrossir la carn en una cassola amb oli d’oliva. El costelló, el pollastre i les salsitxes han de quedar ben marcats, perquè aquest fons donarà força i sabor a l’arròs a la cassola.
  2. Un cop la carn és rossa, s’hi afegeixen la ceba, el pebrot i l’all ben trinxats. Cal deixar-ho coure a foc lent fins que les verdures quedin ben confitades. Tot seguit, s’hi incorpora el tomàquet ratllat i es deixa reduir fins a obtenir un sofregit tradicional espès i concentrat.
  3. Quan el sofregit és a punt, s’hi afegeix l’arròs i es remena durant un parell de minuts perquè agafi el gust de la cassola. Després s’hi aboca el brou calent i es deixa coure fins que l’arròs estigui al punt.
  4. A mitja cocció, s’hi poden afegir els bolets, si se’n fan servir. Al final, s’hi incorpora la picada d’ametlles, all i julivert, que ajuda a lligar el plat i li dona un toc profundament empordanès.

Una recepta de casa i de temporada

L’arròs a la cassola empordanès és un plat generós, ideal per compartir i fàcil d’adaptar als productes de cada moment de l’any. La seva força rau en la senzillesa: bons ingredients, paciència i una cassola que concentri tots els sabors.

Notícies relacionades i més

Servit acabat de fer, amb l’arròs encara melós, és una de les receptes que millor expliquen la tradició gastronòmica de l’Empordà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: 'Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua
  2. Sara Carbonero (42 anys): 'El pare dels meus fills és d’un poble de 100 habitants, un poblet. I als meus fills els agrada molt
  3. Carlota Gurt: 'Hi ha una certa passivitat entre la gent, de culpar els altres i de no assumir la responsabilitat sobre la pròpia vida
  4. L'Escala posa en marxa vigilància temporal a les platges en plena temporada de bany a l'espera del servei de socorrisme
  5. Dídac Lee, emprenedor tecnològic amb 25 anys d'experiència, explicarà 'per què fracassen les empreses' en una conferència a Figueres
  6. Set detinguts per apunyalar un jove després d'una baralla per un mòbil durant les Fires de Figueres
  7. Els propietaris forestals reclamen més recursos i regular les activitats al massís de les Gavarres
  8. La firma de l'espectacle de drons de Gaudí estrena festival a Empuriabrava

Recepta de km 0: arròs a la cassola, un plat tradicional que porta l'Empordà a taula

Recepta de km 0: arròs a la cassola, un plat tradicional que porta l'Empordà a taula

L'Estat farà desmantellar la plataforma d'assaig Plemcat si es detecta impacte sobre espècies marines protegides

L'Estat farà desmantellar la plataforma d'assaig Plemcat si es detecta impacte sobre espècies marines protegides

L'Alt Empordà està en avís vermell per calor extrema aquest dimecres 8 de juliol

L'Alt Empordà està en avís vermell per calor extrema aquest dimecres 8 de juliol

Catalunya viu la nit més càlida de la seva història amb mínimes de 32 graus a l’Empordà

Catalunya viu la nit més càlida de la seva història amb mínimes de 32 graus a l’Empordà

Laporta estrena Barça Play, el nou univers audiovisual

Laporta estrena Barça Play, el nou univers audiovisual

El Pequeño Nicolás es deslliurarà de la presó si no delinqueix en quatre anys

El Pequeño Nicolás es deslliurarà de la presó si no delinqueix en quatre anys

Torna l'emoció del torneig Vila de Roses de futbol platja el pròxim dissabte

Torna l'emoció del torneig Vila de Roses de futbol platja el pròxim dissabte

Meta permet que qualsevol utilitzi les teves fotos d’Instagram per generar imatges amb IA: així ho pots canviar

Meta permet que qualsevol utilitzi les teves fotos d’Instagram per generar imatges amb IA: així ho pots canviar
Tracking Pixel Contents