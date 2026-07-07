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Cuina

Recepta de km 0: suquet de peix, el plat mariner que evoca l'essència de l'Empordà

Nascuda a les barques dels pescadors, aquesta recepta aprofita el millor del peix fresc i el combina amb patata, sofregit i una picada tradicional

Suquet de peix.

Suquet de peix. / Arxiu

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Joan Soler

El suquet de peix és una de les receptes més representatives de la cuina empordanesa i marinera. Nascut a les barques dels pescadors, aquest plat aprofita el millor del peix fresc i el combina amb patata, sofregit i una picada tradicional, tres elements imprescindibles de la cuina de l’Empordà.

Originàriament, el suquet era un àpat senzill que els pescadors preparaven amb el peix que no es podia vendre a la llotja. Amb el temps, però, s’ha convertit en un plat emblemàtic que avui es pot trobar tant a les cases com als restaurants de la Costa Brava.

Ingredients per a quatre persones

  • 4 rodanxes de rap, lluç o escórpora
  • 8 gambes o escamarlans
  • 4 patates
  • 1 ceba
  • 2 tomàquets madurs
  • 2 grans d’all
  • Oli d’oliva verge extra
  • Brou de peix
  • Sal
  • Pebre

Per a la picada

  • Un grapat d’ametlles torrades
  • 1 gra d’all
  • Julivert
  • 1 llesca petita de pa fregit o torrat
Un suquet de peix.

Un suquet de peix. / Freepik

Elaboració

  1. El primer pas és preparar un sofregit lent amb la ceba trinxada i el tomàquet ratllat. Cal deixar-lo coure fins que quedi ben concentrat, perquè és la base que donarà profunditat al suquet de peix empordanès.
  2. Tot seguit, s’hi afegeixen les patates esqueixades, que ajudaran a espessir el suc durant la cocció. Es cobreixen amb brou de peix i es deixen coure fins que comencin a quedar tendres.
  3. Quan les patates ja són gairebé cuites, s’hi incorpora el peix i, al cap de pocs minuts, les gambes o els escamarlans. És important no coure massa el peix, perquè mantingui tota la seva textura i sabor.
  4. Finalment, s’hi afegeix la picada tradicional, feta amb ametlles, all, julivert i pa. Es deixa fer xup-xup uns minuts més i es rectifica de sal abans de servir.

Un plat de costa i de memòria

El resultat és un plat intens, melós i profundament vinculat al territori. El suquet de peix conserva l’esperit d’una cuina d’aprofitament, però també la riquesa gastronòmica d’una comarca marcada pel mar, la tramuntana i la tradició.

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Servit amb un bon pa per sucar, continua sent una de les maneres més gustoses d’entendre la cuina empordanesa.

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