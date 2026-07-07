Cuina
Recepta de km 0: suquet de peix, el plat mariner que evoca l'essència de l'Empordà
Nascuda a les barques dels pescadors, aquesta recepta aprofita el millor del peix fresc i el combina amb patata, sofregit i una picada tradicional
El suquet de peix és una de les receptes més representatives de la cuina empordanesa i marinera. Nascut a les barques dels pescadors, aquest plat aprofita el millor del peix fresc i el combina amb patata, sofregit i una picada tradicional, tres elements imprescindibles de la cuina de l’Empordà.
Originàriament, el suquet era un àpat senzill que els pescadors preparaven amb el peix que no es podia vendre a la llotja. Amb el temps, però, s’ha convertit en un plat emblemàtic que avui es pot trobar tant a les cases com als restaurants de la Costa Brava.
Ingredients per a quatre persones
- 4 rodanxes de rap, lluç o escórpora
- 8 gambes o escamarlans
- 4 patates
- 1 ceba
- 2 tomàquets madurs
- 2 grans d’all
- Oli d’oliva verge extra
- Brou de peix
- Sal
- Pebre
Per a la picada
- Un grapat d’ametlles torrades
- 1 gra d’all
- Julivert
- 1 llesca petita de pa fregit o torrat
Elaboració
- El primer pas és preparar un sofregit lent amb la ceba trinxada i el tomàquet ratllat. Cal deixar-lo coure fins que quedi ben concentrat, perquè és la base que donarà profunditat al suquet de peix empordanès.
- Tot seguit, s’hi afegeixen les patates esqueixades, que ajudaran a espessir el suc durant la cocció. Es cobreixen amb brou de peix i es deixen coure fins que comencin a quedar tendres.
- Quan les patates ja són gairebé cuites, s’hi incorpora el peix i, al cap de pocs minuts, les gambes o els escamarlans. És important no coure massa el peix, perquè mantingui tota la seva textura i sabor.
- Finalment, s’hi afegeix la picada tradicional, feta amb ametlles, all, julivert i pa. Es deixa fer xup-xup uns minuts més i es rectifica de sal abans de servir.
Un plat de costa i de memòria
El resultat és un plat intens, melós i profundament vinculat al territori. El suquet de peix conserva l’esperit d’una cuina d’aprofitament, però també la riquesa gastronòmica d’una comarca marcada pel mar, la tramuntana i la tradició.
Servit amb un bon pa per sucar, continua sent una de les maneres més gustoses d’entendre la cuina empordanesa.
- Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: 'Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua
- Sara Carbonero (42 anys): 'El pare dels meus fills és d’un poble de 100 habitants, un poblet. I als meus fills els agrada molt
- Un incendi a Vilademuls obliga a tallar la N-II i dos carrils de l'AP-7
- Vint municipis gironins en risc extrem d’incendi
- La recuperació de la pedra seca feta amb el lideratge de la societat civil i l'estima pel patrimoni rural
- El propietari d'un mas al mig de les Gavarres: 'Les cabres i els camps que tinc treballats m'han salvat la casa
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si fas això teletreballant a l’estiu, l’empresa et pot acomiadar
- 10 plats de l'Empordà que has de tastar almenys una vegada a la vida