Cuina
Recepta km 0: Sèpia amb pèsols, un guisat mariner amb gust d'Empordà
Com passa amb molts guisats tradicionals, el secret és fer un bon sofregit i deixar que la cassola faci la seva feina a foc lent
La sèpia amb pèsols és una de les receptes més representatives de la cuina marinera empordanesa. És un plat senzill, però ple de sabor, que combina el producte del mar amb un dels ingredients més apreciats de l’horta: els pèsols. Com passa amb molts guisats tradicionals, el secret és fer un bon sofregit i deixar que la cassola faci la seva feina a foc lent.
Aquest plat té l’encant de les receptes de sempre, les que es preparen sense presses i amb ingredients propers. La sèpia aporta un gust profund i mariner, mentre que els pèsols hi donen dolçor i frescor. El resultat és una cassola melosa, ideal per servir com a plat principal i per acompanyar amb una bona llesca de pa.
Ingredients per a 4 persones
- 1 quilo de sèpia neta
- 500 grams de pèsols
- 2 cebes grosses
- 3 tomàquets madurs
- 2 grans d’all
- 1 copa de vi blanc
- Brou de peix o aigua
- Julivert
- Un grapat d’ametlles torrades
- Oli d’oliva verge extra
- Sal
- Pebre negre
Elaboració
- Talleu la sèpia a trossos regulars i reserveu-ne la melsa, si en té. En una cassola amb un raig d’oli d’oliva, feu enrossir la sèpia durant uns minuts, fins que comenci a deixar anar la seva aigua. Retireu-la i reserveu-la.
- A la mateixa cassola, feu-hi un sofregit amb la ceba picada ben fina. Deixeu-la coure lentament fins que quedi ben confitada i agafi un color daurat. Afegiu-hi els tomàquets ratllats i continueu la cocció fins que el sofregit sigui espès i concentrat.
- Incorporeu-hi la melsa de la sèpia, si en teniu, i remeneu bé perquè s’integri amb el sofregit. Tot seguit, afegiu-hi la copa de vi blanc i deixeu que s’evapori l’alcohol. Torneu a posar la sèpia a la cassola i cobriu-la parcialment amb brou de peix o amb aigua.
- Deixeu-ho coure a foc suau durant uns 25 o 30 minuts, fins que la sèpia comenci a quedar tendra. Aleshores, afegiu-hi els pèsols i continueu la cocció uns 10 o 15 minuts més, fins que tot plegat quedi ben lligat i el suc agafi cos.
- Mentrestant, prepareu una picada amb els alls, les ametlles torrades i una mica de julivert. Desfeu-la amb una mica del suc de la cassola i afegiu-la al guisat els últims minuts de cocció. Rectifiqueu de sal i pebre i deixeu reposar el plat abans de servir-lo.
Una cassola de mar i horta
La sèpia amb pèsols és una recepta que resumeix molt bé l’esperit de la cuina empordanesa: producte proper, cocció pausada i una combinació equilibrada entre mar i horta. És un plat de temporada, de casa i de taula compartida, capaç de convertir ingredients humils en una cassola plena de memòria i sabor.
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