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Cuina

Recepta: vieires de Sant Jaume farcides, un plat mariner per llepar-se els dits

És una recepta senzilla, delicada, aromàtica i ideal per servir com a entrant en un àpat especial

Vieires de Sant Jaume farcides.

Vieires de Sant Jaume farcides. / Arxiu

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Joan Soler

Les vieires al forn són una recepta senzilla, gustosa i molt vinculada a la cuina marinera. Aquest mol·lusc és conegut per la seva closca, que s’ha convertit en el símbol dels pelegrins que fan el Camí de Sant Jaume. La closca pot arribar a fer un pam d’amplada i, al seu interior, s’hi amaguen dues parts comestibles molt apreciades: la carn blanca i el corall vermellós.

Aquesta preparació permet gaudir de les vieires d’una manera tradicional, amb ingredients bàsics com l’all, la ceba, el julivert, el pa ratllat, l’oli i el vinagre. El resultat és un plat delicat, aromàtic i ideal per servir com a entrant en un àpat especial.

Ingredients per a 6 persones

  • 1 dotzena de vieires
  • 4 grans d’all
  • Mitja ceba
  • 1 manat de julivert
  • Pa ratllat
  • Vinagre
  • Oli
  • Sal

Elaboració

  1. Per preparar les vieires al forn, primer cal obrir-les amb l’ajuda d’un ganivet. Un cop obertes, se’n treu la carn i s’elimina la cinta negrosa que tenen al voltant. Després, es renten bé, si és possible amb aigua de mar, i també es neteja una de les valves, que servirà per presentar el plat.
  2. A continuació, es piquen molt menuts els alls, la ceba i el julivert. Aquesta barreja s’incorpora a les vieires, també picades, i s’assaona amb sal al gust. El conjunt ha de quedar ben integrat, perquè tots els ingredients aportin aroma i sabor a la preparació.
  3. Les petxines de les vieires s’omplen amb aquesta barreja i es ruixen amb un rajolí d’oli i unes gotes de vinagre. Tot seguit, s’empolsinen amb una mica de pa ratllat, que ajudarà a donar-los una textura lleugerament torrada durant la cocció.
  4. Finalment, es fiquen les vieires al forn, a temperatura baixa, durant uns 20 minuts o fins que quedin una mica torrades. S’han de servir immediatament, acabades de sortir del forn, per mantenir-ne tota la textura i el gust.

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