Cuina
Recepta: vieires de Sant Jaume farcides, un plat mariner per llepar-se els dits
És una recepta senzilla, delicada, aromàtica i ideal per servir com a entrant en un àpat especial
Les vieires al forn són una recepta senzilla, gustosa i molt vinculada a la cuina marinera. Aquest mol·lusc és conegut per la seva closca, que s’ha convertit en el símbol dels pelegrins que fan el Camí de Sant Jaume. La closca pot arribar a fer un pam d’amplada i, al seu interior, s’hi amaguen dues parts comestibles molt apreciades: la carn blanca i el corall vermellós.
Aquesta preparació permet gaudir de les vieires d’una manera tradicional, amb ingredients bàsics com l’all, la ceba, el julivert, el pa ratllat, l’oli i el vinagre. El resultat és un plat delicat, aromàtic i ideal per servir com a entrant en un àpat especial.
Ingredients per a 6 persones
- 1 dotzena de vieires
- 4 grans d’all
- Mitja ceba
- 1 manat de julivert
- Pa ratllat
- Vinagre
- Oli
- Sal
Elaboració
- Per preparar les vieires al forn, primer cal obrir-les amb l’ajuda d’un ganivet. Un cop obertes, se’n treu la carn i s’elimina la cinta negrosa que tenen al voltant. Després, es renten bé, si és possible amb aigua de mar, i també es neteja una de les valves, que servirà per presentar el plat.
- A continuació, es piquen molt menuts els alls, la ceba i el julivert. Aquesta barreja s’incorpora a les vieires, també picades, i s’assaona amb sal al gust. El conjunt ha de quedar ben integrat, perquè tots els ingredients aportin aroma i sabor a la preparació.
- Les petxines de les vieires s’omplen amb aquesta barreja i es ruixen amb un rajolí d’oli i unes gotes de vinagre. Tot seguit, s’empolsinen amb una mica de pa ratllat, que ajudarà a donar-los una textura lleugerament torrada durant la cocció.
- Finalment, es fiquen les vieires al forn, a temperatura baixa, durant uns 20 minuts o fins que quedin una mica torrades. S’han de servir immediatament, acabades de sortir del forn, per mantenir-ne tota la textura i el gust.
Un entrant de mar per conservar
Les vieires al forn són un plat elegant i fàcil de preparar, perfecte per portar a taula el gust del mar amb una recepta de tota la vida. A més, la closca de la vieira es pot guardar per a altres ocasions i reutilitzar-la en noves preparacions marineres.
- És oficial: Hisenda exigirà l’IRPF de la paga extra de les pensions, excepte en alguns casos
- Fer una fotocòpia del DNI pot acabar amb multes de fins a 100.000 euros
- Quan PortAventura va encendre les alarmes del turisme a l'Empordà i es pronosticava un estiu 'sense pena ni glòria
- Albert Serra: 'Aquest món no té solució i cal sortir-ne, perquè els que són dins són gent horrible
- El banc 'Sant-Arder' de Figueres, antigament Banc Santander
- L'edifici Jubar, el colós urbà de Figueres, afronta una rehabilitació energètica exemplar
- La multa de fins a 3.000 euros que poden rebre molts veïns per tenir l’aire condicionat a la façana
- Un gos 'perillós' en mata un altre a Palau-saverdera i l'Ajuntament reclama mesures cautelars immediates