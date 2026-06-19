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Gastronomia

La recepta per elaborar la coca de Sant Joan tradicional a casa

Descobreix els ingredients clau i el pas a pas detallat per aconseguir un resultat espectacular a casa per la revetlla

Coca de Sant Joan.

Coca de Sant Joan. / CC0

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Joan Soler

Figueres

Les postre més emblemàtiques per la revetlla de Sant Joan és la coca, un dels dolços més emblemàtics de la cultura catalana, especialment associada al 23 i 24 de juny per celebrar Sant Joan. Aquesta festivitat és una de les més esperades a Catalunya, plena de fogueres, petards i festes populars.

En aquest context, la coca de Sant Joan es converteix en la protagonista gastronòmica de la nit. A continuació, et presentem una guia detallada per fer la teva pròpia coca de Sant Joan artesana a casa.

Ingredients:

  • 65 g de farina sense refinar (10-11% de gluten)
  • 6 g de llevat de forner
  • 120 ml de llet
  • 4 ous
  • 390 g de farina sense refinar (10-11% de gluten)
  • 9 g de sal
  • 230 g de mantega pomada sense sal
  • 600 g de fruita confitada
  • sucre blanc
  • pinyons
  • 1 gota d'anís dolç

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Elaboració d'una coca de Sant Joan.

Elaboració d'una coca de Sant Joan. / Europa Press

Elaboració:

  1. Escalfem la llet al microones perquè sigui tèbia (de 32 a 38ºC).
  2. Triem un bol gros i hi aboquem els 65 g de farina. Desfem el llevat amb els dits i el barregem amb la farina.
  3. Tirem la llet al bol i, amb un batedor de mà, barregem els ingredients del recipient. Hem de fer-ho a poc a poc, perquè no faci grumolls.
  4. Un cop feta la crema, la deixem al voltant de 30 minuts a temperatura ambient perquè faci esponja.
  5. Batem els ous i els anem incorporant, a poc a poc, a l'esponja, mentre amassem lentament.
  6. És el moment d'incorporar-hi la resta de la farina, sense parar de pastar.
  7. Deixem reposar la massa 5 minuts a temperatura ambient i hi incorporarem després la mantega, sense parar de pastar.
  8. Tirem una mica d'oli amb un esprai al damunt de la massa i l'emboliquem amb paper film, sense pitjar gaire i la deixem a la nevera unes 4 hores com a mínim.
  9. Perquè la massa no s'adhereixi, impermeabilitzen la superfície on la treballarem amb una mica d'oli.
  10. Estenem la massa amb un corró i la decorem amb fruites confitades, sucre, uns pinyons i unes gotetes d'anís pel damunt. Deixem reposar la coca un parell d'hores perquè fermenti.
  11. Posem la coca al damunt d'una superfície antiadherent i a sobre de la safata del forn. Introduïm la safata al forn, al voltant de 200 graus, durant 20 minuts.

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