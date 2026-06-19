Gastronomia
La recepta per elaborar la coca de Sant Joan tradicional a casa
Descobreix els ingredients clau i el pas a pas detallat per aconseguir un resultat espectacular a casa per la revetlla
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Figueres
Les postre més emblemàtiques per la revetlla de Sant Joan és la coca, un dels dolços més emblemàtics de la cultura catalana, especialment associada al 23 i 24 de juny per celebrar Sant Joan. Aquesta festivitat és una de les més esperades a Catalunya, plena de fogueres, petards i festes populars.
En aquest context, la coca de Sant Joan es converteix en la protagonista gastronòmica de la nit. A continuació, et presentem una guia detallada per fer la teva pròpia coca de Sant Joan artesana a casa.
Ingredients:
- 65 g de farina sense refinar (10-11% de gluten)
- 6 g de llevat de forner
- 120 ml de llet
- 4 ous
- 390 g de farina sense refinar (10-11% de gluten)
- 9 g de sal
- 230 g de mantega pomada sense sal
- 600 g de fruita confitada
- sucre blanc
- pinyons
- 1 gota d'anís dolç
Elaboració:
- Escalfem la llet al microones perquè sigui tèbia (de 32 a 38ºC).
- Triem un bol gros i hi aboquem els 65 g de farina. Desfem el llevat amb els dits i el barregem amb la farina.
- Tirem la llet al bol i, amb un batedor de mà, barregem els ingredients del recipient. Hem de fer-ho a poc a poc, perquè no faci grumolls.
- Un cop feta la crema, la deixem al voltant de 30 minuts a temperatura ambient perquè faci esponja.
- Batem els ous i els anem incorporant, a poc a poc, a l'esponja, mentre amassem lentament.
- És el moment d'incorporar-hi la resta de la farina, sense parar de pastar.
- Deixem reposar la massa 5 minuts a temperatura ambient i hi incorporarem després la mantega, sense parar de pastar.
- Tirem una mica d'oli amb un esprai al damunt de la massa i l'emboliquem amb paper film, sense pitjar gaire i la deixem a la nevera unes 4 hores com a mínim.
- Perquè la massa no s'adhereixi, impermeabilitzen la superfície on la treballarem amb una mica d'oli.
- Estenem la massa amb un corró i la decorem amb fruites confitades, sucre, uns pinyons i unes gotetes d'anís pel damunt. Deixem reposar la coca un parell d'hores perquè fermenti.
- Posem la coca al damunt d'una superfície antiadherent i a sobre de la safata del forn. Introduïm la safata al forn, al voltant de 200 graus, durant 20 minuts.
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