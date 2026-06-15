Gastronomia
Els Pescadors de Llançà revalida la seva presència a la llista OAD Top Restaurants d'Europa 2026
El restaurant liderat pels germans Lluís Fernández i M. Àngels Fernández ocupa la posició 167 del rànquing europeu i la 44a de l’Estat espanyol
El restaurant Els Pescadors de Llançà, liderat pels germans Lluís Fernández i M. Àngels Fernández, torna a formar part de la prestigiosa llista OAD Top Restaurants in Europe 2026 (Opinionated About Dining). En aquesta nova edició, l’establiment ocupa la posició 167 del rànquing europeu i la 44a posició a l’Estat espanyol, fet que consolida el seu paper com un dels referents gastronòmics de la Costa Brava, l’Alt Empordà i Catalunya.
El reconeixement reafirma el compromís d’Els Pescadors amb l’excel·lència culinària i posa en valor una proposta gastronòmica profundament arrelada al territori. La seva cuina es basa en el producte de proximitat i en una mirada contemporània a la cuina marinera de l’Alt Empordà.
L’edició 2026 d’Opinionated About Dining, una de les guies gastronòmiques internacionals de referència, s’elabora a partir de les experiències i valoracions de milers d’aficionats i coneixedors de la gastronomia d’arreu del món. Any rere any, aquest rànquing situa la gastronomia espanyola entre les més destacades d’Europa, amb una àmplia representació de restaurants.
Una llarga trajectòria familiar
Amb una trajectòria estretament vinculada al mar i al territori, Els Pescadors de Llançà ha convertit la cuina de producte en el seu principal tret distintiu. La seva proposta posa en valor els peixos i mariscos de la llotja, els ingredients de temporada i els productes de proximitat, amb una aposta especial per la Llagosta del Cap de Creus, un producte emblemàtic i exclusiu que només es pot degustar durant uns mesos a l’any.
"Aquesta distinció ens omple d’orgull i és un reconeixement a la feina, la passió i el compromís de tot l’equip d’Els Pescadors. Volem agrair la confiança dels nostres clients, col·laboradors i amics, que ens acompanyen cada dia i fan possible que continuem creixent. Aquest reconeixement ens anima a seguir treballant amb la mateixa il·lusió, fidelitat al producte i estima per la nostra cuina", han destacat des del restaurant.
Des d’Els Pescadors de Llançà també han expressat el seu agraïment a OAD per incloure, un any més, el restaurant en aquesta selecció de referència internacional, i han felicitat la resta d’establiments que formen part de la llista OAD 2026.
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