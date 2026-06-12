Gastronomia
Ferran Adrià torna a cuinar per un dia
Amb l’excusa de l’Any Gaudí, el xef accepta un repte: tornar a cuinar els rogers amb trencadís, que van ser a la carta del restaurant El Bulli el 1987. Ho fa en el minidocumental Gaudí, Adrià y el regreso del salmonete, que pots veure aquí
El plat té el valor de mostrar d’una manera insolent un mar i muntanya que es podria encabir en la Nova Cuina Catalana
Pau Arenós
Aquesta història, Gaudí, Adrià y el regreso del salmonete, convertida en un minidocumental per al canal Cata Mayor, és insòlita per les seves bifurcacions i per un atrevit gir de guió al final. A Gaudí, Adrià y el regreso del salmonete s’hi acumulen les particularitats.
🎥 VEURE EL DOCUMENTAL
Ferran Adrià ha tornat a cuinar en públic per un dia, una activitat que només practica –intensament– en privat.
Celebra l’Any Gaudí en la vessant gastro amb una recepta de peix del 1987 que porta el cognom de l’arquitecte, tot i que era vegetarià, ni tan sols piscitarià.
Explica la història d’un llibre, El Bulli, el sabor del Mediterráneo, que a les webs especialitzades arriba a preus desmesurats: entre 800 i 4.000 euros.
Reprodueix els rogers Gaudí, que van ser la portada del receptari esmentat.
El 1993, El Bulli va publicar un text capital que no s’ha tornat a reimprimir mai més, El sabor del Mediterráneo, tot i que després en van recuperar el contingut com a part del catàleg general. En aquell volum, Adrià ja abordava el mètode creatiu d’una manera innovadora amb llistes per combinar ingredients, formes de cocció, tractaments, guarnicions…
Fotografiada per Francesc Guillamet, la portada recollia la imatge de la primera recepta, els rogers Gaudí, que rebien aquest nom per la recreació visual del trencadís a base d’hortalisses.
Adrià no considera el plat un pilar del restaurant de cala Montjoi, però té el valor de l’estètica i de mostrar d’una manera insolent un peix amb verdures, un mar i muntanya que es podria encabir en les files de la Nova Cuina Catalana, encara que sigui un xaruc amb 40 anys, datat al menú degustació del 1987.
Roses, 22 de juliol del 1987: mousse de tòfona negra; raviolis d’escamarlans, patates i tòfona negra; rogers Gaudí; petites escórpores a la mantega de romaní, terrina calenta de pularda i fuagràs d’ànec, carro de pastisseria, fruites i sorbets i els petits fours. Preu: 5.800 pessetes.
La proposta per al líder d’El Bulli Foundation va ser: cuinaries aquells rogers amb l’excusa de l’Any Gaudí?
Acceptat el repte, calia un espai on resoldre’l. Adrià no té restaurant, així que el lloc escollit és Dos Pebrots, fundat per Albert Raurich, excap de cuina d’El Bulli i amb una estrella a Dos Palillos, i on cuina Takeshi Somekawa, bullinià i copropietari.
El minidocumental comença a la Boqueria, amb la compra a la parada de Peixos Marta, i segueix a Dos Pebrots, amb una entrevista a Adrià i l’acció conjunta amb Raurich i Somekawa. I la sorpresa: han decidit que faran alguns canvis sense perdre l’essència de l’original, amb l’aplicació d’un additiu alimentari que fa d’adhesiu i que no estava disponible el 1987 als restaurants d’avantguarda.
Amb el plat renovat, Adrià demana la transmissió del llegat artístic: que Dos Pebrots, que té el Mediterrani cultural i històric al centre, ofereixi durant un breu període el retorn dels rogers Gaudí en un viatge del passat al present, en un transbord entre la cala de Roses i la badia de Barcelona. Raurich i Somekawa agafen el testimoni.
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