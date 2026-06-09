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La Guia de Vins de Catalunya engega nova etapa i s'obre al gran públic amb una puntuació popular feta per "winelovers"
Una cinquantena de sommeliers faran la puntuació professional de la publicació amb el tast a cegues de 850 vins
Gemma Tubert
La Guia de Vins de Catalunya engega una nova etapa obrint-se al gran públic amb una doble puntuació: la professional, feta per sommeliers, i la "popular", que elaboraran "winelovers". La publicació, que l'empresa Winepalace va assumir a principis d'aquest any, s'ha convertit en un referent del sector vitivinícola català. Entre aquest dimarts i dimecres, una cinquantena de sommeliers analitzen en tasts a cegues els 850 vins catalans que s'hi han presentat i els puntuaran per a la guia 2027, que sortirà el mes de novembre. La popular es farà entre finals de juny i principis de juliol en diferents punts del país. "Tant als cellers com a nosaltres, ens interessa saber l'opinió del consumidor final", remarca el coordinador editorial, Marc Subirós.
Tret de sortida als tasts a cegues que permetran elaborar la Guia de Vins de Catalunya. Aquest dimarts, la seu d'Alregi de Vilamalla ha acollit la primera de les dues sessions previstes -dimecres es farà la segona-. Hi participen uns 55 sommeliers professionals que durant tot el matí han estat tastant els vins dels diferents cellers catalans que s'hi han presentat.
Entre avui i demà, està previst que n'analitzin minuciosament uns 850 vins provinents de 198 cellers. En cada jornada, les diferents taules -compostes per cinc professionals cadascuna- tasten uns 40 vins. Entre els cinc integrants es fa una valoració conjunta que analitza paràmetre a paràmetre tal com fixa la guia i ho anoten en una tauleta. En cadascuna, a més, hi ha un cap de taula que s'encarrega de coordinar-ho.
La puntuació final és la que apareixerà a la guia, que veurà la llum al novembre. Enguany, però, la publicació comptarà amb una altra puntuació, la del "consumidor". El coordinador de la guia, Marc Subirós, ha explicat que aquesta segona votació la faran winelovers, un anglicisme que significa "amants del vi". En realitat, es tracta de consumidors aficionats al vi que no són professionals, però que "hi entenen".
Una "radiografia" del sector
Segons Subirós, aquesta doble puntuació -que a la guia es presentarà per separat- permetrà tenir una "radiografia" i veure si coincideixen els dos àmbits. I també acostar-se al gran públic, que també està, per exemple, a les xarxes socials. "El món professional, a vegades, estem en un món potser més idealitzat, més tancat entre cellers i professionals", afirma Subirós. "Avui dia és molt important poder arribar al consumidor final, a aquell que comença a tastar el vi, que potser es refiarà més del consumidor que de la puntuació d'un professional. El que busquem és això: més ressò i donar nom al vi català", afegeix Subirós.
Després d'aquests tasts a cegues, entre finals de juny i principis de juliol es faran els tasts de winelovers en diferents espais repartits per Catalunya. També hauran de seguir uns paràmetres, però seran menys exigents que els de la puntuació professional. A més, comptaran amb l'assessorament de la guia i de sommeliers.
Subirós assegura que la guia és un "referent" en el món vitivinícola i que serveix tant per a aquells que volen trobar vins i referències com per als cellers. "Aprofiten les puntuacions per anar millorant i perfeccionant", insisteix.
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