Gastronomia
Jaume Subirós rep el Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026
Juntament amb Raül Balam, Laia Comas, Patrícia Sierra, Trinitat Gilbert i el Premi especial dedicat a Carles Vilarrubí
Raül Balam Ruscalleda, Jaume Subirós, Laia Comas, Patrícia Sierra i Trinitat Gilbert han estat distingits aquest dimecres amb els Premis Nacionals de Gastronomia en la 24a edició del certamen. En concret es reconeix la cuina d'autor del primer, la "fidelitat a la tradició" del segon, la "força emergent" de la tercera, "l'art de l'acollida i del vi" de la quarta i la "paraula gastronòmica" de la cinquena. A banda, Carles Vilarrubí ha rebut a títol pòstum el premi especial de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició com a "figura clau en la renovació i la projecció institucional" d'aquesta entitat, de la qual n'ha estat l'últim president, i dels Premis Nacionals de Gastronomia.
Així, el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026 ha recaigut sobre Raül Balam Ruscalleda, "amb una cuina d'origen i mirada contemporània, arrelada al producte, al rigor i a una lectura actual de la tradició mediterrània".
El Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026 ha distingit Jaume Subirós, del restaurant El Motel Empordà de Figueres, per una trajectòria "exemplar" al servei de la cuina tradicional catalana, del producte, del mercat "i de l'hospitalitat entesa com a valor essencial".
El Premi Cap de Sala 2026 ha estat per a Patricia Sierra, del restaurant La Granja Elena de Barcelona, per la manera d'entendre la sala "com un espai d'acollida, rigor i proximitat i pel paper del vi com a llenguatge imprescindible de l'experiència gastronòmica".
A més, el Premi Revelació 2026 ha reconegut Laia Coma, del restaurant Mare de la Font de Solsona, per una cuina catalana "de muntanya, arrelada, honesta i coherent", vinculada al producte local i a una manera de cuinar "entesa com a forma de vida".
El Premi Nèstor Luján 2026 se l'ha endut Trinitat Gilbert per l'obra 'Els aliments que mengem, al detall', un treball que aprofundeix en productes com els embotits catalans, els formatges artesans, les olives o el peix, i que combina "divulgació rigorosa, cultura gastronòmica i criteri periodístic".
Premi especial
Finalment, l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ha dedicat el seu premi especial a Carles Vilarrubí, en reconeixement a una trajectòria "marcada per la visió estratègica, el compromís institucional i una contribució decisiva a la projecció de la gastronomia catalana".
La gala de lliurament dels premis s'ha celebrat al Palau de Pedralbes de Barcelona. Els premis reconeixen les trajectòries i aportacions que, "des de l'excel·lència, el rigor i el compromís amb l'ofici", contribueixen a enfortir i projectar la gastronomia catalana. Els organitzadors destaquen, a més, que els guardons fan valdre "una cuina entesa com a patrimoni cultural, expressió del territori i espai de diàleg entre tradició i innovació".
Els guardons s'han entregat en el decurs d'un sopar signat pels xefs Romain Fornell i Oscar Manresa.
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