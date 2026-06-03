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El Tast Surrealista omple Figueres de sabors dalinians

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Santi Coll

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El Tast Surrealista omple Figueres de sabors dalinians

Santi Coll

Figueres
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La plaça Catalunya de Figueres ha acollit la festa d’arrencada de la cinquena edició de la Ruta del Tast Surrealista, una proposta que uneix gastronomia, creativitat i univers dalinià. Durant l’acte, els establiments participants han presentat algunes de les seves elaboracions davant del públic, en una jornada amb degustacions i ambient festiu. La ruta se celebra del 4 al 14 de juny i compta amb 26 establiments d’hostaleria. D’aquests, 20 ofereixen una tapa d’inspiració surrealista maridada amb una copa de vi de la DO Empordà per 4 euros, mentre que 6 restaurants preparen menús especials per 35 euros. La iniciativa està organitzada per Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres.

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