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El Tast Surrealista omple Figueres de sabors dalinians
La plaça Catalunya de Figueres ha acollit la festa d’arrencada de la cinquena edició de la Ruta del Tast Surrealista, una proposta que uneix gastronomia, creativitat i univers dalinià. Durant l’acte, els establiments participants han presentat algunes de les seves elaboracions davant del públic, en una jornada amb degustacions i ambient festiu. La ruta se celebra del 4 al 14 de juny i compta amb 26 establiments d’hostaleria. D’aquests, 20 ofereixen una tapa d’inspiració surrealista maridada amb una copa de vi de la DO Empordà per 4 euros, mentre que 6 restaurants preparen menús especials per 35 euros. La iniciativa està organitzada per Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres.
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