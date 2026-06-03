Gastronomia
La Ruta del Tast Surrealista de Figueres estrena avui la seva cinquena edició amb una festa a la plaça Catalunya
Reuneix 26 establiments d’hostaleria amb tapes i menús inspirats en l’univers de Salvador Dalí
La cinquena edició de la Ruta del Tast Surrealista de Figueres arrenca avui, dimecres 3 de juny, amb una festa de presentació a la plaça Catalunya. L’acte començarà a les 19 hores i servirà per portar al carrer l’esperit d’una iniciativa que, del 4 al 14 de juny, reunirà 26 establiments d’hostaleria amb tapes i menús inspirats en l’univers de Salvador Dalí.
La festa inaugural comptarà amb la participació d’una vintena d’establiments, que oferiran degustacions de les seves propostes gastronòmiques, acompanyades de vins de la DO Empordà. L’ambientació musical anirà a càrrec del grup de rumba Sunmorenao Duo, en un format pensat per convertir la plaça Catalunya en un aparador de la restauració, el comerç i la vida urbana de Figueres.
La ruta, organitzada per Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, combina gastronomia, creativitat i activitat comercial. En total, 20 establiments oferiran una tapa d’inspiració surrealista maridada amb una copa de vi de la DO Empordà per 4 euros, mentre que 6 restaurants prepararan menús especials per 35 euros. La proposta vol reforçar la connexió entre gastronomia, comerç i ciutat, amb un recorregut que convida els participants a passejar pels carrers i descobrir diferents locals.
El president de Comerç Figueres, Frederic Carbó, ja va destacar durant la presentació la importància de la iniciativa per al teixit comercial, perquè els participants "passegen d’establiment en establiment passant per davant de les nostres botigues". En aquest sentit, la Ruta del Tast Surrealista no només busca promocionar la restauració local, sinó també generar moviment als carrers i dinamitzar el centre de la ciutat.
Jugant amb el nomenclàtor dalinià
Les propostes jugaran amb noms i elaboracions d’inspiració daliniana, com "Ous surrealistes", "Rellotge nou", "Bomba daliniana", "El desig de la Gala" o "Telèfon-Gambeta". Entre les receptes hi haurà parmentier de patata amb pop a la planxa, cistellets de gnocchis de ricotta, cassola de sèpia amb carxofes i mandonguilles, croquetes de vaca madurada, tàrtar de gamba blanca, galta de porc, foie, alga wakame i opcions dolces com mousse de cacau amb financiers de xocolata.
Els comensals podran votar la millor tapa o menú a través de l’aplicació mòbil Rutappa. Entre els participants se sortejaran un sopar per a dues persones, dues entrades al Teatre-Museu Dalí, vals regal per a comerços associats a Comerç Figueres i ampolles de vi Heus del celler La Vinyeta. També es premiaran els tres establiments més votats en les categories de tapa i menú.
Els 20 establiments que oferiran tapa són Batuts, Càlid Cafè, Ca la Xeli, El Cafè del Casino, Pastisseria Tall Dolç, Carns Serraplà, Hostal Amiel, El Dynàmic, Pizzeria Augustea, Granada Vins, La Patagonia, Lizarran, Tony’s Figueres, Txots, Moma 33, Motel Empordà Wine Bar, Nòmada, Boga Gastrobarna, Sea & Chips i Sentits. Els 6 restaurants que prepararan menús surrealistes són Foc, Can Jeroni, Duran, El Pelegrí, Mesón Asador i Maia.
Tota la informació de la ruta, amb els establiments, les tapes i els menús detallats, es pot consultar al llibret físic de la iniciativa, al web de la Ruta del Tast Surrealista i a l’aplicació Rutappa, que permet veure el recorregut complet a Google Maps, amb els locals geolocalitzats i indicacions per arribar-hi.
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