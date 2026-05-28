La Canònica de Vilabertran acollirà el segon Festival Terrer de la DO Empordà
Posarà el focus a l’Albera, autèntic paisatge vitivinícola, que transcorre per municipis com Capmany, Espolla, Garriguella i Sant Climent
La Canònica de Santa Maria de Vilabertran acollirà, aquest dijous, 28 de maig, a partir de les 19 hores, l’obertura de la segona edició del Festival Terrer Empordà, organitzat per la denominació d’origen (DO) Empordà i que, fins al 12 de juliol, posarà el focus a l’Albera, autèntic paisatge vitivinícola que transcorre per municipis com Capmany, Espolla, Garriguella i Sant Climent Sescebes. L’itinerari d’enguany inclou espais monumentals d’un valor excepcional, com el monestir de Sant Quirze de Colera, Santa Maria del Roure i la mateixa Canònica de Vilabertran, escenaris que testimonien la mil·lenària relació de l’Empordà amb la cultura del vi al Mediterrani.
Amb motiu del 50è aniversari de la DO Empordà, el Festival Terrer va néixer l’any passat, amb el disseny d’un conjunt d’actes per remarcar la notorietat històrica del sector vitivinícola al territori. Aquest és un projecte de l’Escola de Terrer SL.
Terrer és un moviment que crea espais on connectar cultura i territori. La filosofia de treball s’inicia al Priorat l’any 2017 i es fonamenta en la voluntat d’explicar i representar la identitat i la riquesa patrimonial del país, vinculant-les a la mil·lenària cultura del vi. Encarnat en la fórmula de festival, Terrer pretén ser un laboratori de cultura i pensament mitjançant la programació i la producció d’espectacles en què interactuen el patrimoni material i immaterial de la nostra tradició amb l’efervescència de l’escena artística i vitivinícola actual. Un espai des del qual connectar la creació contemporània i el patrimoni, establint un diàleg respectuós amb el territori. Un projecte de difusió que busca fomentar els valors inherents a la tradició històrica de Catalunya, l’excel·lència dels seus vins i una mirada de futur assentada en la sostenibilitat.
L’acte inaugural d’aquest dijous constarà de la presentació pública de la programació i de l’obertura de l’exposició Arquitectures de Terrer, a càrrec de l’arquitecte Oriol Roselló i el seu equip. L’exposició planteja una pregunta essencial per a la nostra supervivència cultural: com ha de ser un celler que contextualitzi amb el paisatge físic i cultural de l’Empordà?
Davant de la globalització, Roselló proposa una "revolució del passat", a través de materials i tècniques preindustrials, fruit de la col·laboració amb un ampli equip de professionals: Oriol Roselló, Núria Polo i Antonio Llena (arquitectes); Gaetanne Chapel i Xavi Laporta (pedra); Jordi Domènech, Pere Viñas i Benjamí Banyoles (ceràmica); Max Rutgers (fusta); Magda Martínez i Josep Mercader (fibres); Sonia Luna i Ángel Jiménez (calç), i Oriol Balliu (fang).
Aquesta edició del Terrer ve representada per la imatge creada per Sandra Puig, inspirada en el sarcòfag paleocristià d’Empúries. A través de la iconografia dels puttis fent vi, la imatge ens connecta amb la tradició de les festes de Dionís i amb el procés artesanal de la verema
