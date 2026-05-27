Gastronomia
Guillem Pérez Serra, del Miramar de Llançà a la llista dels 100 Joves Talents de la Gastronomia 2026
Marc i Martí Roca, Cyril Vermeulen i Arnau Vilapriño del restaurant El Celler de Can Roca de Girona; i Paula Cuenda, del Villa Más de Sant Feliu de Guíxols, figuren en aquest rànquing
Els cosins Marc i Martí Roca, cuiners al Celler de Can Roca de Girona (i fills de Joan i de Josep Roca, respectivament); Guillem Pérez Serra, director de sala al Miramar de Llançà (i fill de Paco Pérez i Montse Serra, responsables del restaurant amb dues estrelles Michelin); Paula Cuenda, sommelier del restaurant Villa Más de Sant Feliu de Guíxols (i millor sommelier de Catalunya el 2026); Cyril Vermeulen, sommelier del Celler de Can Roca (i millor sommelier de Catalunya el 2025); i Arnau Vilapriño, pastisser al Celler de Can Roca, són els representants de les comarques gironines a la llista 100 Joves Talents de la Gastronomia 2026, que ha anunciat aquesta setmana el Basque Culinary Center (BCC). El centre formatiu amb seu a Sant Sebastià fa públic cada dos anys aquest llistat que inclou joves professionals de menys de 30 anys d'edat que han "contribuït de manera positiva a la cadena de valor de la gastronomia".
Aquesta nova generació de professionals de la gastronomia no es limita a la restauració i els oficis tradicionals, informa Inma Saiz (EFE), sinó que abasta perfils diversos en un ampli mapa de possibilitats, com reflecteix la llista 100JT. Bona part d'aquests joves talents s'han reunit aquest dilluns a la facultat de ciències culinàries de Sant Sebastià en una jornada amb activitats per compartir idees i projectes. La prospecció realitzada aquest any, també entre nominacions recollides a la web oberta de la llista, ha donat com a resultat un extens ventall de figures i rols professionals que s'han distribuït a les categories de restauració; producció; vi i begudes; divulgació i comunicació; startups; investigació; forn i pastisseria; i nous perfils.
Presència gironina
La presència gironina en aquesta llista se centra en tres restaurants, El Celler de Can Roca de Girona, amb tres estrelles Michelin, Miramar de Llançà, amb dues, i Villa Más de Sant Feliu de Guíxols.
Marc i Martí Roca són la tercera generació de la família Roca i treballen tots dos al restaurant El Celler de Can Roca, que els seus pares, Joan i Josep (s'hi afegiria més endavant el seu oncle Jordi) van obrir ara farà quaranta anys.
Marc Roca és fill del xef del Celler, Joan Roca, i d'Anna Payet, directora de l'hotel Casa Cacao. La web del BCC explica que va deixar els estudis de Ciències Polítiques per entrar a la cuina i malgrat la seva dedicació a l'alta gastronomia li agrada molt la cuina tradicional i el concepte d'autoproducció.
Martí Roca, fill del cap de sala i sommelier del Celler, Josep Roca, i d'Encarna Tirado, responsable de Roca Events, relata a la mateixa web que va entrar a la cuina molt jove, durant les vacances d'estiu i els caps de setmana ajudant primer la seva mare als banquets, i després a la cuina del Celler de Can Roca. Es va graduar en Administració i Direcció d'Empreses, però "amb la vista sempre posada a la gastronomia", afegeix. Va passar per les cuines de Disfrutar, Le Baratin i Narisawa i des del 2022 és cuiner del Celler.
També treballa al Celler de Can Roca, com a sommelier, Cyril Vermeulen, que al llarg de la seva carrera ha rebut diversos guardons, entre els quals el de millor sommelier de Catalunya 2025. "No parar d'aprendre i assumir nous reptes" és el seu objectiu, proclama a la web de 100JT.
I encara al Celler de Can Roca, a la pastisseria hi ha Arnau Vilapriño, que ha estat inclòs al llistat també per la feina de xocolater que fa a l'obrador artesanal LOT Roasters de Barcelona, on és l'encarregat del bean to bar, del torrat del cacau i de produccions relacionades amb la xocolata.
La representació gironina al llistat continua amb Guillem Pérez Serra, director de sala al Miramar de Llançà i quarta generació de la família que va obrir l'establiment. Fill del xef Paco Pérez (amb dues estrelles Michelin al Miramar, dues a l'Enoteca de Barcelona i una al restaurant Arco de Gdansk, Polònia) i de la cap de sala Montse Serra, a la web del BCC se'l qualifica de "perfecte amfitrió" i se'n destaca la "marcada faceta artística i literària".
Paula Cuenda va passar per les cuines de Les Cols, Fonda Xesc i El Celler de Can Roca, però finalment es va decantar per la sala i el món del vi, i actualment és la sommelier del restaurant Villa Más de Sant Feliu de Guíxols. Aquest 2026 es va imposar en el concurs per elegir el millor sommelier de Catalunya. Defensava en una entrevista al Diari de Girona, del mateix grup que l'EMPORDÀ, que "el vi no entén de gènere ni d’edat".
En anteriors edicions del llistat de joves talents del Basque Culinary Center també hi ha hagut presència de les comarques gironines, amb professionals com Carlota Puigvert, Adrià Cruz, Francisco Manuel Misut, Joaquín Cufré, Julen Rodríguez, Elisabet Nolla, Martina Puigvert, Rita Soler, Marianna Suárez, Roger Margalef, Joana Pedret...
Possibilitats de futur
La llista 100JT "no només reflecteix el present vibrant de la gastronomia sinó que convida a imaginar-ne el futur i les possibilitats que s'obren, amb múltiples opcions d'especialització", ha dit el director del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega.
Aquest 2026 es consolida la tendència ja observada en les darreres edicions, per la varietat de competències davant dels papers tradicionals de cuina i sala, de manera que el protagonisme no és només per als que lideren restaurants, perquè la generació actual diversifica el sector i l'expandeix a més espais. Així, figuren a la llista talents que es dediquen a innovació i investigació, comunicació i divulgació en tot tipus de suports i formats o a la producció diferencial d'aliments i begudes, tant al sector primari com des de l'enginyeria, a més de la planificació d'esdeveniments, espais o experiències, consultoria, millora de la sostenibilitat i nous models de negoci.
En el llistat de 2026, la restauració perd pes respecte el de 2024, ja que representa un 25% davant el 33% de la del 2024, en un apartat en què figuren emprenedors que han obert els seus propis restaurants i empleats en negocis hostalers -inclosos els d'alta cuina-. El bloc del vi i begudes, amb una vintena de promeses, puja set punts respecte a fa dos anys, fins al 21% dels noms, amb cellerers, viticultors i enòlegs, creadors de begudes, sommeliers i especialistes en cocteleria.
Més productors i comunicadors
Els productors representen el 16% -el doble que el 2024-, en una selecció en què hi ha un apicultor, una ramadera influencer o un horticultor que cultiva 600 varietats antigues, alhora que vuit joves despunten en pastisseria i fleca. Especial rellevància adquireix la categoria de nous perfils, la representació dels quals puja al 15 %, cosa que evidencia una amplitud d'especialitats, com el disseny aplicat a l'art culinari, esdeveniments, consultoria, fotografia gastronòmica, vaixella artesanal o qualitat i seguretat alimentàries.
La divulgació i comunicació es consolida com a categoria independent (7%) amb la cerca de nous contextos, plataformes i formats per divulgar amb llenguatges més actuals i accessibles, dedicacions que s'afermen com a especialització amb creadors de continguts, tiktokers, podcasters, instagramers, editors de mitjans o periodistes especialitzats. El vessant científic i tecnològic està representat a 100JT amb un 5% d'investigadors i científics en nutrició i dietètica, fermentats o anàlisis sensorials, sense oblidar la creació de begudes i menjar innovadors o l'enginyeria agroalimentària.
Tres startups són reconegudes aquest any, amb projectes sobre gestió hostalera, maduració de formatges vegetals amb llet d'anacard i aliments amb bolets cultivats.
La selecció del 2026 té 57 homes i 43 dones, encara que aquestes últimes superen la proporció en alguns apartats, i acull talents de totes les autonomies, si bé Catalunya compta amb més representació (22), seguida de Madrid (16) i el País Basc (15). A més, hi ha tres joves que treballen fora d'Espanya.
