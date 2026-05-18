Gastronomia
Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
Han obert el bar Normal a la plaça de l'Oli, just davant del també seu restaurant Normal
Els germans Joan, Josep i Jordi Roca han obert un nou establiment al barri vell de Girona, el bar Normal, que està situat a la plaça de l'Oli, just davant del restaurant Normal, també de la seva propietat. El nou local, amb espai a l'interior i una àmplia terrassa, obre de dimecres a diumenge, de 12 del migdia a 11 de la nit (la cuina tanca a les 10), i no s’hi pot reservar taula. "Un bar normal a una cantonada normal d'una ciutat normal", se'n diu a la web de l'establiment.
Al marge de les begudes, l’oferta del bar Normal es basa en aperitius, tapes i platets entre els quals hi ha gildes; croquetes de llet d’ovella Mas Marcè i de pernil ibèric; paté de campanya amb foie mi-cuit, festucs i envinagrats; steak tàrtar de vedella de Girona; tàrtar de remolatxa; brioix de pollastre al curri; mandonguilla guisada; truita de patata; patates fregides amb salses diverses (maionesa de xili xipotle, ceba envinagrada, llima i coriandre; brava; tàrtara i envinagrats; maionesa de tòfona i formatge)... També s'hi serveixen algunes elaboracions dolces com flam de vainilla amb nata, gelat Rocambolesc i sorbet de maduixa Rocambolesc.
El bar Normal s'afegeix als diversos establiments que tenen els germans Roca a Girona i l'entorn: al marge del Celler de Can Roca (amb tres estrelles Michelin, i que aquest any celebra el quarantè aniversari) i de Can Roca (l'establiment dels pares, on va començar tot), tots dos a Taialà, hi ha l'espai de banquets i esdeveniments Mas Marroch, a Vilablareix; l'hotel Esperit Roca a la fortalesa de Sant Julià de Ramis (on hi tenen els restaurants Esperit Roca, amb una estrella Michelin, i Fontané); el bar de vins Vii a la plaça del Vi; la gelateria, la confiteria i la bikineria Rocambolesc als carrers Santa Clara i Hortes; l'hotel i la botiga Casa Cacao i el bar Cacao a la plaça Catalunya; i el restaurant i el bar Normal a la plaça de l'Oli.
