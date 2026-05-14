Figueres organitza la cinquena edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb més productors i actuacions
Se celebrarà el 12 i 13 de juny, en lloc del setembre, i hi participaran vuit productors artesans cervesers i sis establiments d’alimentació
La Rambla de Figueres acollirà, el divendres 12 i el dissabte 13 de juny, la cinquena edició de la Fira Degustació de la Cervesa Artesana amb la participació de 14 estands: sis productors artesans cervesers de l’Alt Empordà i dos convidats de la Garrotxa i de la Catalunya Nord, i sis establiments d’alimentació associats a Comerç Figueres, l’organitzador amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres. L’accés a la fira serà gratuït, els horaris seran divendres de 17 a 22.30 h i dissabte d’11 a 14 h i de 16 a 22.30 h i paral·lelament hi haurà actuacions musicals. Respecte a l’edició anterior, la fira s’avança –s’havia fet al setembre i al novembre- i s’amplia, amb més productors artesans i establiments alimentaris, passant d’11 a 14 estands. L’esdeveniment també comptarà amb quatre concerts, un dj i cercavila i, els dies previs, amb cinc tastets temàtics en espais emblemàtics o curiosos, entre els quals la capella de Sant Sebastià, ubicada al costat de l'absis de Sant Pere.
Aquesta iniciativa manté l’objectiu donar a conèixer la cervesa artesana que es produeix a la ciutat i a la comarca i difondre les seves qualitats i els seus mètodes d’elaboració. Es preveu que hi hagi una quarantena de cerveses diferents. En l’edició de l’any passat es van servir 2.000 litres de cervesa i 2.600 tastets de menjar. Enguany, es mantenen els sis productors artesans cervesers de l’Alt Empordà de l’any passat: Cervesa de Roses, Cooperativa Cervesera Cadaqués, Notenfadis, Rufa, Limbik Co i Albera. Els dos productors convidats són Cervesa Pochs (Castellfollit de la Roca, Garrotxa) i La Fresca (Perpinyà). Els sis establiments d’alimentació són Serraplà, La Patagonia, Les delícies d’en Nil i Boga Gastrotaberna, Batuts i Sea & Chips.
L’edició d’enguany s’ha presentat aquest dijous al Boga Gastrotaberna, un dels establiments que oferirà tastets temàtics els dies previs de la fira, amb les intervencions de Pilar Sánchez (regidora de Fires i Mercats), Manel Rodríguez (regidor de Promoció Econòmica), Frederic Carbó (president de Comerç Figueres) i Joan Benejam (Rufa) en representació dels productors cervesers, assistents a l’acte.
Cinc tastets temàtics els dies previs
Els dies previs de la fira, per escalfar motors, es mantindran cinc tastets temàtics en espais emblemàtics o curiosos per donar a conèixer. Una de les novetats serà el que tindrà lloc a la capella de Sant Sebastià, al costat de l'absis de Sant Pere, entrant pel carrer la Jonquera (11 de juny a les 19 h). Aquí, s’hi farà un tast de set cerveses de l’Albera i comptarà amb una explicació històrica de la capella -té el seu origen en una petita capella de l'hospital de Figueres- per part del secretari de l'associació Amics de Sant Pere de Figueres, Josep Menchon.
Els altres quatre tastets seran: menú maridat amb cerveses de l’Alt Empordà i vuit plats al Boga Gastrotaberna (4 de juny a les 20.30 h), tast de cinc cerveses de Cervesa de Roses a la Casa Natal Salvador Dalí (5 de juny a les 19 h), "xocobirra", maridatge de cerveses Limbik amb el xocolater artesà figuerenc Arnau Triola al Balcó del Mercat de la plaça Catalunya (6 de juny a les 11.30 h) i visita a l’obrador Rufa amb tast de cinc cerveses (6 de juny a les 18 h). Els preus oscil·len entre els 10 i els 48 euros amb reserva prèvia.
Actuacions musicals
Durant la Fira Degustació de la Cervesa Artesana hi haurà una àmplia varietat de concerts. Divendres hi actuarà el grup de versions Els Perduts de Sant Esteve de les Roures (18.30 h) i el de rumba Bananna Beach Crew (20.30 h). El dissabte, el discjòquei PD Pawer ambientarà el migdia (12 h) amb música soul, rocksteady, ska i reggae, i a la tarda serà el torn del grup de batucada Tramuntakada (16.45 amb sortida a la Rambla i cervavila passant per diferents carrers), el grup de versions rock and roll Sweet Chilli Band (18.30 h) i el de punk-rock Poéticamente Incorrectos.
La il·lustració del cartell segueix inspirada en un poema de Joan Maragall
Leonard Beard ha estat l’il·lustrador del cartell de la 5a Fira de la Cervesa Artesana, que, com cada any, està inspirat en el poema "El pastor i la sirena" de Joan Maragall, una metàfora visual que evoca l’essència de l’Empordà. En aquest diàleg amorós entre natura i mite s’hi ha afegit la cervesa, nexe folklòric que uneix aquests dos personatges. Cada any, un il·lustrador o il·lustradora de l’Empordà aporta la seva visió per al cartell de l’esdeveniment.
El got de vidre per beure la cervesa serà el mateix de cada any i es pot reutilitzar d’edicions anteriors i, si no, es trobarà a la fira per un euro.
